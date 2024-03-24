В Энергодаре оккупанты начали мобилизацию местного населения, — мэр города рассказал детали

Запорожская атомная электростанция. Фото: google.com

Россияне приступают к мобилизационным мероприятиям на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Мобилизация в оккупации

На временно оккупированных территориях Украины россияне пытаются начать мобилизацию местных в армию РФ.

"Есть уже первые ласточки, начинающиеся мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях, в частности в Энергодаре", — сообщил мэр Энергодара.

Первый так называемый военкомат оккупанты открыли в одном из детских садов города.

"Туда уже люди либо добровольно, либо по принуждению приходят и получают повестки и отправляются на передовую. Это говорит о том, что кадровая составляющая у них тоже неудовлетворительна в обеспечении, потому что потери тоже существенны", — добавил Дмитрий Орлов.

Напомним, в интернете появилось видео, где видно, что россияне хранят военную технику на Запорожской АЭС.

Глава Энергоатома заявил, что ситуация на ЗАЭС чревата серьезными последствиями, а присутствие российских оккупантов увеличивает риск аварии ежедневно.