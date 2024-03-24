В Енергодарі окупанти розпочали мобілізацію місцевого населення, — мер міста розповів деталі

Запорізька атомна електростанція. Фото: google.com

Росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

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На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються розпочати мобілізацію місцевих до лав армії РФ.

"Є вже перші ластівки, що починаються мобілізаційні заходу на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Енергодарі", — повідомив мер Енергодара.

Перший так званий військкомат окупанти відкрили в одному з дитячих садочків міста.

"Туди вже люди або добровільно, або під примусом приходять і отримують повістки і відправляються на передову. Це говорить про те, що кадрова складова в них теж незадовільна в забезпеченні, бо втрати теж суттєві", — додав Дмитро Орлов.

Нагадаємо, в інтернеті зʼявилось відео, на якому видно, що росіяни зберігають військову техніку на Запорізькій АЕС.

Голова Енергоатому заявив, що ситуація на ЗАЕС загрожує серйозними наслідками, а присутність російських окупантів збільшує ризик аварії щодня.