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В Енергодарі окупанти розпочали мобілізацію місцевого населення, — мер міста розповів деталі

24 березня 2024 06:51
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
В Енергодарі окупанти розпочали мобілізацію місцевого населення, — мер міста розповів деталі
Запорізька атомна електростанція. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. 

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На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються розпочати мобілізацію місцевих до лав армії РФ. 

"Є вже перші ластівки, що починаються мобілізаційні заходу на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Енергодарі", — повідомив мер Енергодара. 

Перший так званий військкомат окупанти відкрили в одному з дитячих садочків міста. 

"Туди вже люди або добровільно, або під примусом приходять і отримують повістки і відправляються на передову. Це говорить про те, що кадрова складова в них теж незадовільна в забезпеченні, бо втрати теж суттєві", — додав Дмитро Орлов. 

Нагадаємо, в інтернеті зʼявилось відео, на якому видно, що росіяни зберігають військову техніку на Запорізькій АЕС.

Голова Енергоатому заявив, що ситуація на ЗАЕС загрожує серйозними наслідками, а присутність російських окупантів збільшує ризик аварії щодня.

Запорізька область
Енергодар
ЗАЕС
Мобілізація в росії
мобілізація
окупація

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