В Енергодарі окупанти розпочали мобілізацію місцевого населення, — мер міста розповів деталі
Росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.
Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Мобілізація в окупації
На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються розпочати мобілізацію місцевих до лав армії РФ.
"Є вже перші ластівки, що починаються мобілізаційні заходу на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Енергодарі", — повідомив мер Енергодара.
Перший так званий військкомат окупанти відкрили в одному з дитячих садочків міста.
"Туди вже люди або добровільно, або під примусом приходять і отримують повістки і відправляються на передову. Це говорить про те, що кадрова складова в них теж незадовільна в забезпеченні, бо втрати теж суттєві", — додав Дмитро Орлов.
Нагадаємо, в інтернеті зʼявилось відео, на якому видно, що росіяни зберігають військову техніку на Запорізькій АЕС.
Голова Енергоатому заявив, що ситуація на ЗАЕС загрожує серйозними наслідками, а присутність російських окупантів збільшує ризик аварії щодня.
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