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Главная Мобилизация В ЕС опровергли заявления о требованиях мобилизовать украинок

В ЕС опровергли заявления о требованиях мобилизовать украинок

Ua ru
11 сентября 2026 19:42
В Евросоюзе сообщили, требовали ли от Украины мобилизовать женщин
Украинские женщины-военнослужащие. Фото: Министерство обороны Украины

Европейский Союз не выдвигал Украине никаких требований относительно мобилизации женщин в ряды Сил обороны. Информация о якобы оказываемом Брюсселем давлении на Киев из-за нехватки военнослужащих является очередной российской манипуляцией.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса для "РБК-Украина".

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Украинские женщины-военнослужащие
Военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Фото: Ercin Erturk/AA/picture alliance

Кубилюс отреагировал на заявления о мобилизации женщин

Еврокомиссар заявил, что информация о требованиях Европейского Союза относительно мобилизации украинок не соответствует действительности. По его словам, было бы странно, если бы Брюссель пытался диктовать Украине, как именно проводить мобилизацию, в частности в отношении женщин.

Кубилюс подчеркнул, что вопросы кадрового обеспечения войск и мобилизации относятся исключительно к компетенции украинских властей и военного командования. При этом политик отметил, что не удивлен появлением подобных заявлений со стороны Кремля.

В настоящее время в Украине военная служба для женщин остается добровольной. Обязательному воинскому учету подлежат только женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. В то же время нахождение на воинском учете не означает автоматического призыва на службу или направления в боевые подразделения.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об ответственности женщин за нарушение правил воинского учета. Штрафы могут грозить военнообязанным украинкам, которые не встали на учет или не обновили необходимые данные.

Также портал Новини.LIVE писал о преимуществах женщин при управлении беспилотниками. Алексей Резников заявил, что они часто обладают лучшей реакцией и способностью к концентрации при работе с дронами.

Европейский союз ВСУ армия война в Украине мобилизация женщин
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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