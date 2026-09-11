У Євросоюзі повідомили, чи вимагали від України мобілізувати жінок

Українські жінки-військові. Фто: Міністерство оборони України

Європейський Союз не висував Україні жодних вимог щодо мобілізації жінок до лав Сил оборони. Інформація про нібито тиск Брюсселя на Київ через нестачу військовослужбовців є черговою російською маніпуляцією.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса для "РБК-Україна".

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Військовослужбовиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Фото: Ercin Erturk/AA/picture alliance

Кубілюс відреагував на заяви про мобілізацію жінок

Єврокомісар заявив, що інформація про вимоги Європейського Союзу щодо мобілізації українок не відповідає дійсності. За його словами, було б дивно, якби Брюссель намагався диктувати Україні, як саме проводити мобілізацію, зокрема щодо жінок.

Кубілюс підкреслив, що питання кадрового забезпечення війська та мобілізації є виключно компетенцією української влади й військового командування. При цьому політик зазначив, що не здивований появою подібних заяв з боку Кремля.

Наразі в Україні військова служба для жінок залишається добровільною. Обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Водночас перебування на військовому обліку не означає автоматичного призову на службу чи направлення до бойових підрозділів.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відповідальність жінок за порушення правил військового обліку. Штрафи можуть загрожувати військовозобов'язаним українкам, які не стали на облік або не оновили необхідні дані.

Також портал Новини.LIVE писав про переваги жінок під час керування безпілотниками. Олексій Резніков заявив, що вони часто мають кращу реакцію та здатність до концентрації під час роботи з дронами.