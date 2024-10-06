Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В ISW спрогнозировали, как финансовый стимул повлияет на мобилизацию в РФ arrow

В ISW спрогнозировали, как финансовый стимул повлияет на мобилизацию в РФ

6 октября 2024 09:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Оккупантам увеличат единовременные выплаты
Российские захватчики на бронетехнике. Фото: defence-ua.com
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что увеличение российскими властями финансовых стимулов для российских военных вряд ли существенно повлияет на преодоление ограничений в вопросе мобилизованных.

Об этом сообщили на странице ISW.

Читайте также:

Единовременные выплаты оккупантам

Правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты за заключение военного контракта с Министерством обороны России в период с 2025 по 2027 год. Это свидетельство того, что российские власти планируют продолжать полагаться на текущие усилия по криптомобилизации, чтобы удовлетворить потребности в человеческой силе для войны в Украине до тех пор, пока работает система криптомобилизации.

"Российское федеральное правительство предлагает одноразовые выплаты в размере 400 000 рублей (4 200 долларов) за подписание военного контракта, что свидетельствует о том, что Кремль намерен набрать 225 000 новых военнослужащих на контрактную службу в период между 2025 и 2027 годами", — говорится в сообщении ISW.

Аналитики отмечают, что в последние месяцы российские власти значительно увеличили финансовые стимулы, в том числе единовременные выплаты, для подписания военных контрактов.

Российские власти, как сообщается, выразили обеспокоенность тем, что текущие усилия по вербовке приносят все меньшие результаты. Кремль пытается исправить ситуацию усилением финансового стимулирования для своих бойцов.

Напомним, что российские военные казнили на фронте 93 украинских военнопленных. 80% потерь было зафиксировано в 2024 году.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны заявили, что командиры российских кафиров поощряют военных убивать украинских пленных.

владимир путин Украина оккупанты война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:16 Илон Маск публично поддержал Трампа и назвал его защитником демократии

09:55 Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома

09:51 Российские войска атакуют на нескольких направлениях — сводка Генштаба

09:50 Поторопитесь с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется

09:30 В ISW спрогнозировали, как финансовый стимул повлияет на мобилизацию в РФ

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:21 Ночная атака на Одессу — появились фото последствий

09:15 Бывший футболист Челси уверен, что Мудрик находится "на дне"

08:50 Умеров поздравил бойцов теробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

08:15 Украинец Игорь Потеря проиграл второй подряд бой в UFC

10:16 Илон Маск публично поддержал Трампа и назвал его защитником демократии

09:55 Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома

09:51 Российские войска атакуют на нескольких направлениях — сводка Генштаба

09:50 Поторопитесь с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется

09:30 В ISW спрогнозировали, как финансовый стимул повлияет на мобилизацию в РФ

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:21 Ночная атака на Одессу — появились фото последствий

09:15 Бывший футболист Челси уверен, что Мудрик находится "на дне"

08:50 Умеров поздравил бойцов теробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

08:15 Украинец Игорь Потеря проиграл второй подряд бой в UFC

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке