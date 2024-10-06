Оккупантам увеличат единовременные выплаты

Российские захватчики на бронетехнике. Фото: defence-ua.com

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что увеличение российскими властями финансовых стимулов для российских военных вряд ли существенно повлияет на преодоление ограничений в вопросе мобилизованных.

Об этом сообщили на странице ISW.

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Единовременные выплаты оккупантам

Правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты за заключение военного контракта с Министерством обороны России в период с 2025 по 2027 год. Это свидетельство того, что российские власти планируют продолжать полагаться на текущие усилия по криптомобилизации, чтобы удовлетворить потребности в человеческой силе для войны в Украине до тех пор, пока работает система криптомобилизации.

"Российское федеральное правительство предлагает одноразовые выплаты в размере 400 000 рублей (4 200 долларов) за подписание военного контракта, что свидетельствует о том, что Кремль намерен набрать 225 000 новых военнослужащих на контрактную службу в период между 2025 и 2027 годами", — говорится в сообщении ISW.

Аналитики отмечают, что в последние месяцы российские власти значительно увеличили финансовые стимулы, в том числе единовременные выплаты, для подписания военных контрактов.

Российские власти, как сообщается, выразили обеспокоенность тем, что текущие усилия по вербовке приносят все меньшие результаты. Кремль пытается исправить ситуацию усилением финансового стимулирования для своих бойцов.

Напомним, что российские военные казнили на фронте 93 украинских военнопленных. 80% потерь было зафиксировано в 2024 году.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны заявили, что командиры российских кафиров поощряют военных убивать украинских пленных.