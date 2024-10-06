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В ISW спрогнозували, як фінансове стимулювання вплине на мобілізацію в РФ

6 жовтня 2024 09:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Окупантам збільшать одноразові виплати
Російські загарбники на бронетехніці. Фото: defence-ua.com
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що збільшення російською владою фінансових стимулів для російських військових навряд чи суттєво вплине на подолання обмежень у питанні мобілізованих.

Про це повідомили на сторінці ISW.

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Уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з Міністерством оборони Росії в період з 2025 по 2027 рік. Це є свідченням того, що російська влада планує продовжувати покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації, щоб задовольнити потреби в людській силі для війни в Україні доти, доки працює система криптомобілізації.

"Російський федеральний уряд наразі пропонує одноразові виплати в розмірі 400 000 рублів (4 200 доларів) за підписання військового контракту, що свідчить про те, що Кремль має намір набрати 225 000 нових військовослужбовців на контрактну службу в період між 2025 і 2027 роками", — говориться в повідомленні ISW.

Аналітики зазначають, що останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули, зокрема одноразові виплати, для підписання військових контрактів.

Російська влада, як повідомляється, висловила занепокоєння тим, що поточні зусилля з вербування приносять все менші результати. Кремль намагається виправити цю ситуацію посиленням фінансового стимулювання для своїх бійців.

Нагадуємо, що російські військові стратили на фронті 93 українських військовополонених. 80% втрат було зафіксовано у 2024 році.

Також ми писали, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що командири російських окупантів заохочують військових вбивати українських полонених.

володимир путін Україна окупанти війна в Україні Росія

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