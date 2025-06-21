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Главная Мобилизация В Израиле нет мобилизации и запрета на выезд, — Барац

В Израиле нет мобилизации и запрета на выезд, — Барац

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 04:30
Журналист заявил, что в Израиле нет мобилизации и запрета на выезд за границу
Армия Израиля. Иллюстративное фото: Reuters
Ключові моменти Есть ли в Израиле какие-то ограничения, как в Украине

В Израиле несмотря на конфликт с Ираном нет запрета на выезд из страны, а также не проводится мобилизация. Это объясняется тем, что в стране нет наземного вторжения. 

Об этом 20 июня в эфире Вечір.LIVE рассказал украинский журналист Леонид Барац.

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Есть ли в Израиле какие-то ограничения, как в Украине

Барац сообщил, что в Израиле нет комендантского часа, как это в Украине. Это связано с тем, что диверсантов как таковых нет, поэтому Израиль и Иран не имеют общей границы. В то же время существуют усиленные меры безопасности.

"Есть уменьшенное количество автобусов в городе, также уменьшены часы работы всех критических рабочих мест, таких как магазины или поликлиники, также есть повышенное количество правоохранителей на улицах", — сказал журналист.

Кроме того, он опроверг популярный миф, который активно разгоняют российские и иранские пропагандисты о закрытых границах.

Барац пояснил, в Израиле нет наземного вторжения, поэтому границы открыты, и кроме того, потребности в масштабной мобилизации, как в Украине — нет.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаковали ядерные и военные объекты Ирана. В тот же день начальник штаба Армии обороны Израиля Эль Замир заявил, что страны призывает "десятки тысяч" солдат.

Также мы писали, что несколько дней назад США привели свои войска на Ближнем Востоке в боевую готовность.

Иран Израиль мобилизация война в Украине ограничения выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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