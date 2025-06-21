Журналіст заявив, що в Ізраїлі немає мобілізації і заборони на виїзд за кордон

Армія Ізраїлю. Ілюстративне фото: Reuters

В Ізраїлі попри конфлікт з Іраном немає заборони на виїзд з країни, а також не проводиться мобілізація. Це пояснюється тим, що в країні немає наземного вторгнення.

Про це 20 червня в ефірі Вечір.LIVE розповів український журналіст Леонід Барац.

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Барац повідомив, що в Ізраїлі немає комендантської години, як це в Україні. Це пов'язано з тим, що диверсантів як таких немає, тому Ізраїль та Іран не мають спільного кордону. Водночас існують посилені заходи безпеки.

"Є зменшена кількість автобусів у місті, також зменшені години праці всіх критичних робочих місць, як-то крамниці чи поліклініки, також є підвищена кількість правоохоронців на вулицях", — сказав журналіст.

Крім того, він спростував популярний міф, який активно розганяють російські та іранські пропагандист про закриті кордони.

Барац пояснив, в Ізраїлі немає наземного вторгнення, тому кордони відкриті, і крім того, потреби в масштабній мобілізації, як в Україні - немає.

Нагадаємо, в ніч проти 13 червня Ізраїль почав атакували ядерні та військові об'єкти Ірану. В той же день начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Ель Замір заявив, що країни призиває "десятки тисяч" солдатів.

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