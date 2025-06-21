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Головна Мобілізація В Ізраїлі немає мобілізації і заборони на виїзд, — Барац

В Ізраїлі немає мобілізації і заборони на виїзд, — Барац

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 04:30
Журналіст заявив, що в Ізраїлі немає мобілізації і заборони на виїзд за кордон
Армія Ізраїлю. Ілюстративне фото: Reuters
Ключові моменти Чи є в Ізраїлі якісь обмеження, як в Україні

В Ізраїлі попри конфлікт з Іраном немає заборони на виїзд з країни, а також не проводиться мобілізація. Це пояснюється тим, що в країні немає наземного вторгнення.

Про це 20 червня в ефірі Вечір.LIVE розповів український журналіст Леонід Барац.

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Чи є в Ізраїлі якісь обмеження, як в Україні

Барац повідомив, що в Ізраїлі немає комендантської години, як це в Україні. Це пов'язано з тим, що диверсантів як таких немає, тому Ізраїль та Іран не мають спільного кордону. Водночас існують посилені заходи безпеки.

"Є зменшена кількість автобусів у місті, також зменшені години праці всіх критичних робочих місць, як-то крамниці чи поліклініки, також є підвищена кількість правоохоронців на вулицях", — сказав журналіст.

Крім того, він спростував популярний міф, який активно розганяють російські та іранські пропагандист про закриті кордони.

Барац пояснив, в Ізраїлі немає наземного вторгнення, тому кордони відкриті, і крім того, потреби в масштабній мобілізації, як в Україні - немає.

Нагадаємо, в ніч проти 13 червня Ізраїль почав атакували ядерні та військові об'єкти Ірану. В той же день начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Ель Замір заявив, що країни призиває "десятки тисяч" солдатів.

Також ми писали, що кілька днів тому США привели свої війська на Близькому Сході в бойову готовність.

Іран Ізраїль мобілізація війна в Україні обмеження виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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