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Главная Мобилизация В Кремле уже 18-й раз заявили, что мобилизации в РФ не будет

В Кремле уже 18-й раз заявили, что мобилизации в РФ не будет

Ua ru
20 сентября 2026 04:30
Песков заявил, что мобилизации в России не будет
Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Власти России уже 18 раз с начала лета 2026 года заявили, что мобилизации в стране якобы не будет. Последнее из таких утверждений высказал списано Кремля Дмитрий Песков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.

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Что известно о заявлениях Кремля по мобилизации

В комментарии RTVI спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца 2026 года у российских властей нет.

"Нет. Таких планов нет", — сказал он, комментируя материал Bloomberg о готовящейся в России "скрытой мобилизации".

Согласно подсчету "Важных историй", это было уже 18-е подобное заявление. С 1 июня руководство России как минимум 17 раз до заявления Пескова отрицали возможность скорой мобилизации. Причем в сентябре диктатор РФ Владимир Путин сам выступил с подобным месседжем дважды за три дня.

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Отметим, что информация о возможной мобилизации усилилась перед выборами в Госдуму России. Западные издание, такие как The Wall Street Journal, The New York Times и Financial Times писали о подготовке российских властей к возможной новой мобилизации.

В то же время источники The Economist, близкие к Кремлю, допускали проведение новой волны мобилизации по указу 2022 года, который до сих пор действует.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский в августе заявил, что Россия готовится провести новую волну мобилизации уже осенью 2026 года. Он отметил, что Кремль намерен призвать несколько сотен тысяч человек в этом году, и потом еще такое же количество в следующем году.

Также мы писали, что глава ЦПД Андрей Коваленко заявил, что ряд экономистов пытаются отговорить Путина от объявления открытой мобилизации.

Дмитрий Песков Мобилизация в россии мобилизация война в Украине Россия
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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