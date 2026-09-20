Пєсков заявив, що мобілізації в Росії не буде

Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Влада Росії вже 18 разів з початку літа 2026 року заявляла, що мобілізації в країні нібито не буде. Останнє з таких тверджень висловив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

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Що відомо про заяви Кремля щодо мобілізації

У коментарі RTVI речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади немає планів призвати до армії 300 тисяч осіб до кінця 2026 року.

"Ні. Таких планів немає", — сказав він, коментуючи матеріал Bloomberg про «приховану мобілізацію», що готується в Росії.

Згідно з підрахунками "Важливих історій", це була вже 18-та подібна заява. З 1 червня керівництво Росії щонайменше 17 разів до заяви Пєскова заперечувало можливість швидкої мобілізації. Причому у вересні диктатор РФ Володимир Путін сам виступив із подібним повідомленням двічі за три дні.

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Зазначимо, що інформація про можливу мобілізацію посилилася напередодні виборів до Держдуми Росії. Західні видання, такі як The Wall Street Journal, The New York Times та Financial Times, писали про підготовку російської влади до можливої нової мобілізації.

Водночас джерела The Economist, наближені до Кремля, припускали проведення нової хвилі мобілізації згідно з указом 2022 року, який досі діє.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський у серпні заявив, що Росія готується провести нову хвилю мобілізації вже восени 2026 року. Він зазначив, що Кремль має намір призвати кілька сотень тисяч осіб цього року, а потім ще таку саму кількість наступного року.

Також ми писали, що голова ЦПД Андрій Коваленко заявив, що низка економістів намагається відрадити Путіна від оголошення відкритої мобілізації.