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В Минобороны начали рекрутинговую кампанию в ВСУ — детали

13 ноября 2023 19:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минобороны начали рекрутинговую кампанию в ВСУ — детали
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Фото: Министерство обороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины начали проект рекрутинговой кампании в Вооруженные силы Украины. Отмечается, что этот проект позволит подобрать людей в войска, учитывая как состояние здоровья человека, так и нужную специализацию, которую он сможет выбрать.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Соответствующий договор подписали заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Сообщается, что рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

"Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями", — подчеркнула Калмыкова.

В то же время, по словам Греева, компания Lobby X имеет большой опыт в поиске кадров для Вооруженных сил Украины.

"Армии нужны люди разных профессий — от гранатометчиков и минометчиков до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили", — говорит он.

Также в оборонном ведомстве страны заявили, что сейчас ведутся переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства. Посмотреть на то, какие специальности востребованы в ВСУ, можно по ссылке.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года, определяющий стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет. В частности, ВСУ перейдут на военную службу по контракту. А также в ведомстве рассказали, что делают с уничтоженной российской техникой, которая осталась в Украине.

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