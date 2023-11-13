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В Міноборони почали рекрутингову кампанію до ЗСУ — деталі

13 листопада 2023 19:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Міноборони почали рекрутингову кампанію до ЗСУ — деталі
Заступниця міністра оборони Наталя Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Фото: Міністерство оборони України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони України розпочали проєкт рекрутингової кампанії до Збройних сил України. Зазначає, що цей проєкт дозволить підібрати людей до військ, враховуючи як стан здоров'я людини, так і потрібну спеціалізацію, яку вона зможе обрати.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Рекрутинг до ЗСУ

Як зазначається, відповідний договір підписали заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Повідомляється, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", — наголосила Калмикова.

Водночас за словами Греєва, компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних сил України.

"Армії потрібні люди різних професій — від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", — говорить він. 

Також в оборонному відомстві країни заявили, що наразі ведуть переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Натомість подивитись, які нині спеціальності затребувані в ЗСУ, можна за посиланням

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року, який визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років. Зокрема, ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. А також у відомстві розповіли, що роблять зі знищенною російською технікою, яка лишилася в Україні. 

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