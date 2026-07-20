В МВД объяснили, сколько действует статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах

Сотрудники МВД и военные. Фото: коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

В МВД напомнили, что порядок присвоения статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах определяет Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах". Согласно документу, лицом, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, считается человек, местонахождение которого неизвестно вследствие вооруженного конфликта, боевых действий, временной оккупации части территории Украины или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Об этом сообщает МВД, передает Новини.LIVE.

В каких случаях прекращается статус пропавшего без вести

Такой статус могут получить как военнослужащие, так и гражданские лица. В МВД отметили, что закон не устанавливает максимального срока, в течение которого человек может находиться в статусе пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Он сохраняется до тех пор, пока продолжается официальный розыск. При этом человек считается пропавшим без вести уже с момента подачи соответствующего заявления, а после внесения информации в Единый реестр приобретает официальный статус.

Статус прекращается только в трех случаях: если человека находят живым или он возвращается из плена, если устанавливают его местонахождение на подконтрольной Украине территории или если официально идентифицируют тело или останки погибшего. После этого розыск должен быть прекращен не позднее чем через три дня, в Единый реестр должны быть внесены соответствующие изменения, а заявитель и близкие родственники должны быть об этом уведомлены.

В министерстве также напомнили, что проверить информацию о наличии статуса можно через онлайн-сервис "Поиск пропавших граждан", а для родственников работает Единая информационная платформа и горячая линия Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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