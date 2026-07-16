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Главная Мобилизация Мобилизация офицера МВД: два условия для сохранения звания

Мобилизация офицера МВД: два условия для сохранения звания

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:20
Мобилизация офицера МВД: два условия для сохранения звания
Мобилизованные граждане во время подготовки. Фото: «АрміяInform». Коллаж: Hoвини.LIVE

Гражданин, получивший офицерское звание в силовых структурах, в частности в Министерстве внутренних дел, может сохранить его после мобилизации в ВСУ. Но для этого необходимо выполнить два ключевых условия. Это подписание контракта с согласия командования воинской части, а также прохождение переаттестации.

Как сообщает Hoвини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Мобилизация бывших силовиков

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан. Призывники не подпадают под мобилизацию, несмотря на то, что находятся на воинском учете.

Мобилизация является принудительной мерой в условиях полномасштабной войны. Гражданин не имеет права отказаться от мобилизационного распоряжения.

Вместе с тем мобилизованный гражданин может подписать контракт на военную службу. Контракт имеет определенные преимущества, в частности возможность сохранить звания, полученные на службе в других силовых структурах.

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Офицерское звание можно сохранить, но только при заключении контракта и прохождении переаттестации

К юристам обратился гражданин, ранее служивший в системе МВД. Он рассказал, что имеет звание "майор милиции", и поинтересовался, может ли он сохранить свое звание во время службы в Вооруженных силах Украины.

Юристы объяснили, что сохранить офицерское звание возможно, но для этого необходимо выполнить два обязательных условия. Адвокат Андрей Карпенко подчеркнул: необходимо пройти переаттестацию, но перед этим мобилизованный военнослужащий должен подписать контракт, при этом согласие на контракт должно быть дано командованием воинской части.

Карпенко пояснил: "Предложения о переаттестации в воинском звании других граждан, имеющих специальное звание или классный чин, вносятся при рассмотрении вопроса о призыве этих лиц на военную службу по контракту. Предложения о переаттестации подаются за подписью руководителя органа военного управления в Министерство обороны Украины".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, в чём разница и что общего между службой по мобилизации и по контракту.

Во время действия военного положения у украинцев есть две основные возможности встать на защиту государства: мобилизоваться или подписать контракт с ВСУ. Каждый вариант имеет свои особенности, которые влияют на условия и продолжительность службы. Правда, и у мобилизованных, и у контрактников есть некоторые общие права.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, лица какого возраста не подлежат мобилизации в 2026 году.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако призыв на службу касается не всех лиц, и по состоянию на июнь 2026 года возрастные ограничения остаются в силе.

МВД мобилизация офицерское звание
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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