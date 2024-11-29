Реестр Оберіг — чьи данные вносятся автоматически в Украине

Военнослужащий вносит данные. Фото: скриншот

В Украине реестр "Оберіг" теперь автоматически наполняется данными Единого демографического реестра и системы Государственной миграционной службы. Это касается и тех мужчин, которые ранее не состояли на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко .

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Екатерина Черногоренко сказала, что в рамках "эксперимента" мужчины от 16 до 25 лет автоматически попадают на учет. Им не нужно обращаться в ТЦК и проходить медосмотр.

На вопрос, почему проект является "экспериментальным", чиновник уточнила, что этот формат позволяет урегулировать процессы, недостаточно учтенные законодательством.

Постановление №932 предусмотрело, что "Оберіг" будет наполняться данными о мужчинах 16-60 лет. Ранее реестр не располагал информацией о тех, кто никогда не становился на военный учет и не посещал ТЦК. Однако произошли перемены.

Уже налажен обмен данными между реестром "Оберіг", Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

Напомним, мы объясняли, какие данные используют для внесения в реестр "Оберіг" и откуда их берут.

А также юристы объяснили, что делать военнообязанным, если в реестре "Оберіг" отсутствует информация о них.