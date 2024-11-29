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В Оберіг вносять дані чоловіків, які ніколи не були в ТЦК

29 листопада 2024 18:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Реєстр Оберіг — чиї дані вносять автоматично в Україні
Військовослужбовець вносить дані. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні в реєстр "Оберіг" тепер автоматично наповнюється даними з Єдиного демографічного реєстру та системи Державної міграційної служби. Це стосуватиметься й тих чоловіків, які раніше не перебували на обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Катерина Черногоренко сказала, що у рамках "експерименту" чоловіки віком від 16 до 25 років автоматично потрапляють на облік. Їм не потрібно звертатися до ТЦК та проходити медогляд.

На запитання, чому проєкт є "експериментальним", посадовиця уточнила, що цей формат дає змогу врегульовувати процеси, недостатньо враховані законодавством.

Постанова №932 передбачила, що "Оберіг" буде наповнюватися даними про чоловіків 16-60 років. Раніше реєстр не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК. Проте відбулися зміни.

Вже налагоджено обмін даними між реєстром "Оберіг", Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби.

Нагадаємо, ми пояснювали які дані використовують для внесення у реєстр "Оберіг" та звідки їх беруть.

А також юристи пояснили, що робити військовозобов'язаним, якщо у реєстрі "Оберіг" відсутня інформація про них.

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