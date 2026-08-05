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Главная Мобилизация В Офисе президента ответили на вопрос о снижении мобилизационного возраста

В Офисе президента ответили на вопрос о снижении мобилизационного возраста

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 04:30
Палиса сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
Заместитель руководителя ОП Павел Палиса. Фото: УНИАН

В Офисе президента Украины заявили, что вопрос снижения мобилизационного возраста в настоящее время не рассматривается. Также власти не планируют менять действующие правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 23 лет. Нынешняя ситуация с мобилизацией заметно улучшилась по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

Что заявили в Офисе президента

В последние месяцы Силы обороны получают большее количество личного состава благодаря улучшению мобилизации и развитию системы рекрутинга. По словам Павла Палисы, удалось устранить ряд организационных недостатков, которые ранее влияли на эффективность мобилизационного процесса. Вместе с тем он подчеркнул, что работа по совершенствованию этой системы продолжается.

"Я постараюсь отвечать настолько откровенно, насколько это возможно по такому чувствительному вопросу. У нас уже на протяжении десяти месяцев значительно лучше ситуация с мобилизацией и положительная динамика по сравнению с прошлым годом. На данный момент по обоим вопросам это не рассматривается", —заявил Палиса.

В Офисе президента подтвердили, что действующий возрастной порог мобилизации остается без изменений. Аналогичный подход пока сохраняется и в отношении правил пересечения государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 23 лет.

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мобилизация война в Украине Павел Палиса
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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