В Кабмине зарегистрирована петиция о снижении мобилизационного возраста до 55 лет

Военный стреляет, сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Генштаб ВСУ, Винница.info. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине предложили пересмотреть предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения. Для этого была зарегистрирована электронная петиция, призывающая снизить возрастной предел с 60 до 55 лет. Авторы инициативы считают, что такие изменения могут повысить эффективность комплектования войск и в то же время сохранить квалифицированных специалистов в гражданском секторе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабинета министров.

Петиция на сайте Кабмина. Фото: скриншот

В Украине предлагают увольнять со службы военнослужащих, которым исполнилось 55 лет

Инициаторы обращения просят правительство разработать законопроект, который предусматривает внесение изменений в законы Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". После этого его должны вынести на рассмотрение Верховной Рады.

Авторы петиции отмечают, что действующая норма, позволяющая проходить военную службу до 60 лет в условиях военного положения, требует пересмотра. По их мнению, практический опыт выполнения боевых и специальных задач свидетельствует о необходимости установить более низкий возрастной предел.

Свою позицию они аргументируют тем, что у большинства людей в возрасте от 55 до 60 лет уже наблюдаются возрастные изменения организма и хронические заболевания. Это, как отмечается в обращении, может влиять на физическую выносливость военнослужащих при выполнении задач в полевых и боевых условиях.

Читайте также:

Кроме того, инициаторы считают, что комплектование воинских частей с учетом физических возможностей личного состава будет способствовать повышению их боеспособности и мобильности.

Еще одним аргументом авторы называют необходимость сохранить в гражданском секторе специалистов в возрасте от 55 до 60 лет. По их мнению, представители этой категории часто работают на предприятиях критической инфраструктуры и в других важных для экономики отраслях.

В петиции также предлагается не только сократить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, но и предоставить право военнослужащим, достигшим 55-летнего возраста, увольняться со службы по собственному желанию.

По состоянию на 11:00 28 июля петиция набрала 555 голосов из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 91 день.

Как писали Новини.LIVE, Львовский областной ТЦК пояснил, что военнообязанным не нужно лично сообщать об изменении места работы, если новый работодатель также предоставляет право на отсрочку. В таком случае необходимые сведения в территориальный центр комплектования передает предприятие, ведущее воинский учет работников. В то же время в ТЦК рекомендуют уточнять информацию у работодателя или обращаться в территориальный центр, если возникают сомнения относительно сохранения отсрочки.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый предложил ввести в Украине обязательную военную подготовку. По его мнению, украинцы должны быть готовы к защите государства, а одним из примеров может стать израильская модель военной службы. Кроме того, Садовый подчеркнул, что угроза со стороны России будет оставаться актуальной еще долгое время.