В Украинский легион в Польше начался второй набор и к легиону присоединились женщины

Подписание контракта в "Украинский легион". Фото: Минобороны

В Генеральном консульстве Украины в Люблине состоялась торжественная церемония подписания контрактов второй группой граждан Украины, проживающих за рубежом, с целью прохождения военной службы в рядах "Украинского легиона". В ряды легиона присоединились женщины, которые выбрали специальности, связанные с медициной и связью.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Доброволец подписывает контракт в "Украинский легион". Фото: Минобороны

Представитель командования подразделения подполковник Петр Горкуша сообщил, что количество добровольцев во второй группе значительно превысило показатели первого набора. Это свидетельствует о росте доверия граждан Украины к инициативе создания "Украинского легиона" и высокий уровень мотивации потенциальных бойцов.

Среди новых добровольцев преобладают граждане Украины, проживающие в Польше, но также есть представители Дании, Чехии, Германии, Литвы и других стран Европы. По данным рекрутингового центра, сейчас поступило около 1300 заявлений от желающих служить в "Украинском легионе".

Первая группа военнослужащих успешно завершила один из этапов подготовки и была направлена к месту временной дислокации в Украине. Далее они продолжат обучение по военным специальностям в учебных центрах стран НАТО или на территории Украины.

Рекрутинговый центр "Украинского легиона" в Люблине продолжает принимать заявления от граждан Украины, проживающих за рубежом, через официальный сайт или через украинские консульства и посольства в странах Европы.

Ранее мы писали, что с 1 января в Польше вырос размер минимальной зарплаты. Теперь работники будут получать не менее 4 666 злотых (примерно 47 166 грн) до вычета налогов.

Теперь работники будут получать не менее 4 666 злотых (примерно 47 166 грн) до вычета налогов.

Также с 1 января в Польше действует запрет на выбрасывание одежды в мусорные контейнеры для смешанных отходов. За нарушение этого правила жители могут заплатить штраф.