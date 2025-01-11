До Українського легіону у Польщі почався другий набір і до легіону долучились жінки

Підписання контракту до "Українського легіону". Фото: Міноборони

У Генеральному консульстві України у Любліні відбулась урочиста церемонія підписання контрактів другою групою громадян України, які проживають за кордоном, з метою проходження військової служби в лавах "Українського легіону". До лав легіону приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов'язані з медициною та зв’язком.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Доброволець підписує контракт до "Українського легіону". Фото: Міноборони

Представник командування підрозділу підполковник Петро Горкуша повідомив, що кількість добровольців у другій групі значно перевищила показники першого набору. Це свідчить про зростання довіри громадян України до ініціативи створення "Українського легіону" та високий рівень мотивації потенційних бійців.

Серед нових добровольців переважають громадяни України, які проживають у Польщі, але також є представники Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших країн Європи. За даними рекрутингового центру, наразі надійшло близько 1300 заяв від бажаючих служити в "Українському легіоні".

Перша група військовослужбовців успішно завершила один з етапів підготовки та була направлена ​​до місця тимчасової дислокації в Україні. Далі вони продовжать навчання за військовими спеціальностями у навчальних центрах країн НАТО або на території України.

Рекрутинговий центр "Українського легіону" у Любліні продовжує приймати заяви від громадян України, які проживають за кордоном, через офіційний сайт або через українські консульства та посольства в країнах Європи.

Раніше ми писали, що з 1 січня у Польщі зріс розмір мінімальної зарплати. Тепер працівники отримуватимуть не менш як 4 666 злотих (приблизно 47 166 грн) до вирахування податків.

Також з 1 січня у Польщі діє заборона на викидання одягу у смітникові контейнери для змішаних відходів. За порушення цього правила мешканці можуть сплатити штраф.