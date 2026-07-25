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Главная Мобилизация В приложении "Армия+" появился обновленный курс об оборонных закупках

В приложении "Армия+" появился обновленный курс об оборонных закупках

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 06:35
В приложении "Армия+" представили обновленный образовательный курс о закупках
Военнослужащий держит в руке смартфон с приложением "Армия+". Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Военные теперь могут воспользоваться обновленной программой "Оборонные закупки 2.0" в мобильном приложении "Армия+". Авторы полностью переработали видеоуроки, обновили нормативную базу и добавили множество практических советов. Обучение поможет разобраться в процессе поставок в воинские части современных беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и других необходимых вещей.

Об этом 24 июля сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

У застосунку "Армія+" оновили курс "Оборонні закупівлі 2.0"
Скриншот сообщения Министерства обороны Украины/Telegram

Какие темы рассматриваются в курсе

Учебная программа состоит из 48 видеоуроков и охватывает весь процесс от планирования потребностей до подписания договоров. Авторы подготовили инструкции для тех, кто впервые отвечает за материально-техническое обеспечение, а также разобрали правила работы с электронной системой Prozorro Market.

Слушатели узнают, как правильно составлять технические требования, сравнивать различные способы закупок и избегать распространенных ошибок. Особое внимание уделено правилам уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при оборонных закупках. После каждого раздела можно пройти проверку знаний, а обучение завершается итоговым экзаменом с выдачей электронного сертификата.

Обновленный курс уже доступен в разделе "Обучение".

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины сообщало, что в приложении "Армия+" запустили электронный военно-учетный документ для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Проверить военный статус теперь можно в смартфоне. Приложение автоматически получает необходимую информацию через реестр военнослужащих.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны писал, что в приложении "Армия+" внесли изменения в курс "Кибергигиена 2.0". В обновление добавили уроки о киберугрозах. Цель — научить бойцов безопасно пользоваться сервисами во время службы.

обучение военнослужащие Армия+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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