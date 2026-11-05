Проверка багажа на станции. Фото: УНИАН

Непредсказуемая задержка в пути при возвращении из отпуска не равна автоматическому СОЧ, если действовать по уставу. Военнослужащий обязан немедленно доложить командиру об отмене рейса, сохранить билеты и искать альтернативные маршруты, чтобы вовремя прибыть на службу.

Об этом сообщает Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как военному действовать при отмене рейса и опоздании

Худшее решение — появиться в части с опозданием и только тогда начинать искать оправдание.

В такой ситуации категорически запрещено ждать фактического завершения отпуска или просто исчезать из связи.

Солдат должен как можно быстрее выйти на связь со своим руководством и предоставить четкую информацию:

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сообщить свое точное местонахождение;

назвать начальную дату запланированного возврата;

указать, какой именно рейс или вид транспорта был отменен;

объяснить объективную причину задержки;

озвучить наличие альтернативных маршрутов;

назвать новую ориентировочную дату прибытия в подразделение.

Какие документы нужно собрать военному для доказательства опоздания не по своей вине

Командование должно получить подтверждение того, что военный опаздывает не по своей вине.

Доказательствами форс-мажора могут быть:

официальные письма или SMS от перевозчика о переносе вылета;

сообщение авиакомпании о полной отмене рейса;

справки из аэропорта или транспортной компании;

заявления властей о закрытии воздушного пространства;

новости о чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях в регионе;

сохраненные билеты (старый и новый);

подтверждение актуального бронирования другого транспорта.

Чем больше бумаг и электронных писем сохранит военнослужащий, тем легче ему будет доказать свою невиновность. Однако наличие упраздненного рейса не дает права просто пережидать несколько дней в отеле. Солдат обязан искать другие пути, как добраться назад в часть. Если физическая возможность добраться домой существует, пусть и дороже или сложнее, об этом тоже нужно доложить.

СОЧ и правовые нормы

Опоздание на службу через форс-мажор не всегда расценивается как самопроизвольное оставление части, так как при фиксации СОЧ главным критерием является отсутствие уважительных причин. Поэтому следователи будут тщательно проверять, почему возникла задержка, имел ли военный шанс приехать другим транспортом, и предупредил ли он об этом командира.

Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ имеет отдельный протокол для таких случаев. По закону, если возникают непредсказуемые препятствия в соединении, задержку фиксируют через органы военной службы правопорядка. Отпуск при этом официально продолжается на количество дней, фактически потраченных на решение транспортной проблемы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вошедшим в СОЧ военным сразу останавливают выплату ежемесячного денежного довольствия. Если боец добровольно возвращается на службу, деньги начинают начислять снова, но выплаты за время отсутствия государство не компенсирует. При этом сам статус СОЧ не означает автоматического ареста счетов или блокировки банковских военных карт.

Попытки бежать во время прохождения зарубежных учений влекут за собой суровое уголовное наказание вплоть до реального тюремного заключения. Если солдат не прибывает в подразделение по завершении курса, его немедленно объявляют во внутренний розыск. Если же следствие докажет факт дезертирства, украинские правоохранители привлекают Интерпол, чтобы задержать беглеца в другой стране и вернуть домой под суд.