Перевірка багажу на вокзалі. Фото: УНІАН

Непередбачувана затримка в дорозі під час повернення з відпустки не дорівнює автоматичному СЗЧ, якщо діяти за статутом. Військовослужбовець зобов'язаний негайно доповісти командиру про скасований рейс, зберегти квитки та шукати альтернативні маршрути, щоб вчасно прибути на службу.

Про це повідомляє Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як військовому діяти при скасуванні рейсу та спізненні

Найгірше рішення — з'явитися в частині із запізненням і лише тоді починати шукати виправдання.

У такій ситуації категорично заборонено чекати фактичного завершення відпустки або просто зникати зі зв'язку.

Солдат повинен якнайшвидше вийти на зв'язок зі своїм керівництвом та надати чітку інформацію:

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повідомити своє точне місцезнаходження;

назвати початкову дату запланованого повернення;

вказати, який саме рейс або вид транспорту було скасовано;

пояснити об'єктивну причину затримки;

озвучити наявність альтернативних маршрутів;

назвати нову орієнтовну дату прибуття до підрозділу.

Які документи треба зібрати військовгому для доказу спізнення не по своїй вині

Командування має отримати підтвердження того, що військовий спізнюється не зі своєї вини.

Доказами форс-мажору можуть бути:

офіційні листи чи SMS від перевізника про перенесення вильоту;

повідомлення авіакомпанії про повне скасування рейсу;

довідки з аеропорту або від транспортної компанії;

заяви влади про закриття повітряного простору;

новини про надзвичайні ситуації чи стихійні лиха у регіоні;

збережені квитки (старий та новий);

підтвердження актуального бронювання іншого транспорту.

Що більше паперів та електронних листів збереже військовослужбовець, тим легше йому буде довести свою невинуватість. Однак наявність скасованого рейсу не дає права просто перечікувати кілька днів у готелі. Солдат зобов'язаний шукати інші шляхи, як дістатися назад до частини. Якщо фізична можливість дістатися додому існує, нехай і дорожче чи складніше, про це також треба доповісти.

СЗЧ та правові норми

Запізнення на службу через форс-мажор не завжди розцінюється як самовільне залишення частини, бо під час фіксації СЗЧ головним критерієм є відсутність поважних причин. Тому слідчі ретельно перевірятимуть, чому виникла затримка, чи мав військовий шанс приїхати іншим транспортом, і чи попередив він про це командира.

Статут гарнізонної та вартової служб ЗСУ має окремий протокол для таких випадків. За законом, якщо виникають непередбачувані перешкоди у сполученні, затримку фіксують через органи Військової служби правопорядку. Відпустка при цьому офіційно продовжується на кількість днів, фактично витрачених на вирішення транспортної проблеми.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовим, які пішли в СЗЧ, одразу зупиняють виплату щомісячного грошового забезпечення. Якщо боєць добровільно повертається на службу, гроші починають нараховувати знову, але виплати за час відсутності держава не компенсує. При цьому сам статус СЗЧ не означає автоматичного арешту рахунків чи блокування банківських карток військового.

Спроби втекти під час проходження закордонних навчань тягнуть за собою суворе кримінальне покарання аж до реального тюремного ув'язнення. Якщо солдат не прибуває до підрозділу після завершення курсу, його негайно оголошують у внутрішній розшук. Якщо ж слідство доведе факт дезертирства, українські правоохоронці залучають Інтерпол, аби затримати втікача в іншій країні та повернути додому під суд.