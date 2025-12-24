Студенческий билет больше не спасет от ТЦК — в Раде готовят закон против мужчин, которые прячутся в колледжах

Студенты на лекции. Иллюстративное фото: УНИАН

Лазейку с обучением для получения отсрочки от мобилизации планируют закрыть окончательно. В Верховной Раде взялись за мужчин старше 25 лет, которые внезапно решили получить профессиональное предвысшее образование (уровень колледжей).

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Что конкретно хотят изменить депутаты

Депутаты готовят законопроект, который сделает невозможным использование обучения для уклонения от армии. Хотя по сравнению с прошлым годом, ажиотаж спал и количество возрастных студентов-мужчин в 2025 году уменьшилось более чем вдвое, все равно проблема с уклонением остается. Чиновники подозревают, что часть студентов пошли учиться не ради знаний.

Министерство образования действует уже сейчас. Используя базу ЕГЭБО, ведомство мониторит посещаемость. Студентов, которые существуют только на бумаге, отчисляют. Проверки заведений усилили, чтобы избежать фиктивного обучения.

Но проверок мало. В парламенте разрабатывают изменения в законодательство. Главная цель — четко урегулировать принцип "последовательности обучения".

Если человек уже имеет высшее образование, поступление в колледж (уровень ниже) не должно давать права на отсрочку. Депутаты хотят сохранить баланс: право на образование остается, но обязанность защищать страну — тоже.

