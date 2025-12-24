Студентський квиток більше не врятує від ТЦК — в Раді готують закон проти чоловіків, які ховаються в коледжах

Студенти на лекції. Ілюстративне фото: УНІАН

Лазівку з навчанням для отримання відстрочки від мобілізації планують закрити остаточно. У Верховній Раді взялися за чоловіків старше 25 років, які раптово вирішили здобути фахову передвищу освіту (рівень коледжів).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Що конкретно хочуть змінити депутати

Депутати готують законопроєкт, що зробить неможливим використання навчання для ухилення від армії. Хоча порівняно з минулим роком, ажіотаж спав і кількість вікових студентів-чоловіків у 2025 році зменшилася більш ніж удвічі, все одно проблема з ухиленням залишається. Чиновники підозрюють, що частина студентів пішли навчатись не заради знань.

Міністерство освіти діє вже зараз. Використовуючи базу ЄДЕБО, відомство моніторить відвідуваність. Студентів, які існують лише на папері, відраховують. Перевірки закладів посилили, щоб уникнути фіктивного навчання.

Але перевірок замало. У парламенті розробляють зміни до законодавства. Головна мета — чітко врегулювати принцип "послідовності навчання".

Якщо людина вже має вищу освіту, вступ до коледжу (рівень нижчий) не повинен давати права на відстрочку. Депутати хочуть зберегти баланс: право на освіту залишається, але обов'язок захищати країну — теж.

