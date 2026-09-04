Отсрочка в Резерв+ пропала без причины: что делать и как вернуть

Проверка документов сотрудниками ТЦК и меню с отсрочками. Фото: коллаж Новини.LIVE

Если в вашем электронном кабинете "Резерв+" вдруг была аннулирована отсрочка, следует немедленно обновить запрос в системе "Оберіг". Право на отсрочку от мобилизации можно восстановить как онлайн, так и при личном посещении ЦНАП или ТЦК. В таких ситуациях не стоит медлить, ведь за нарушение правил воинского учета предусмотрены многотысячные штрафы.

Об этом предупредили в пресс-службе Ровенского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Внезапное исчезновение отсрочки в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" иногда может внезапно исчезнуть информация о действующей отсрочке от мобилизации. Чаще всего это происходит из-за обычной рассинхронизации системы "Оберіг" со смежными базами данных.

Речь идет о реестрах Пенсионного фонда (ПФУ), Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО) или органов ДРАЦС. Иногда запись пропадает после обновления алгоритмов самой программы.

Но отсрочка может исчезнуть не только из-за внутренних ошибок программы. Статус аннулируется и по вполне законным причинам, например, когда срок действия отсрочки истек или у человека исчезли обстоятельства, дававшие ему такое право ранее.

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Как вернуть отсрочку в "Резерв+"

Чтобы восстановить утраченные данные, пользователю следует просто нажать кнопку "обновление данных" непосредственно в смартфоне. Это сгенерирует повторный запрос в "Оберіг". Некоторые категории граждан могут переоформить свой статус онлайн в самом приложении.

Если же этот способ не сработал, военнообязанному придется обратиться в Центр предоставления административных услуг. В ЦНАП необходимо принести соответствующий пакет документов, четко указав законное основание для отсрочки. Любые ошибки в документах могут стать причиной для отказа.

Как долго могут проверять основания для отсрочки

Специальная комиссия рассматривает такие заявления в течение семи календарных дней. Однако этот срок может быть продлен, если должностным лицам понадобится дополнительная информация от других государственных структур. После подачи документов важно сохранить документальное подтверждение из ЦНАП или соответствующее электронное уведомление в "Резерв+".

Если система продолжает выдавать ошибку, гражданину необходимо лично посетить ТЦК и СП, предоставив оригиналы документов для ручной корректировки данных в реестре.

Игнорировать сбой в данных об отсрочке не следует. В особый период неактуальные данные трактуются как нарушение правил воинского учета, что влечет за собой наложение штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

Новини.LIVE сообщали, что потеря матери и соответствующий статус отца-одиночки дают мужчине право оформить отсрочку от мобилизации. Но она будет действовать исключительно до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Даже если сын или дочь после достижения совершеннолетия учатся на дневной форме обучения и по-прежнему нуждаются в поддержке отца, право на отсрочку по этой норме полностью аннулируется.

Если из-за переезда или несоответствия адресов в реестрах человека ошибочно объявили в розыск, этот статус можно снять через суд. Закон позволяет вносить любой фактический адрес в электронный кабинет, однако юристы рекомендуют окончательно решить этот вопрос и официально изменить место регистрации через ближайший ЦНАП.