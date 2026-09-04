Пропала відстрочка в Резерв+ без причини: що робити і як повернути

Перевірка документів працівниками ТЦК та меню з відстрочками. Фото: колаж Новини.LIVE

Якщо у вашому електронному кабінеті "Резерв+" раптом анулювалася відстрочка, варто негайно оновити запит до системи "Оберіг". Право на відстрочку від мобілізації можна поновити як онлайн, так і через особистий візит до ЦНАП або ТЦК. У таких ситуаціях не варто зволікати, адже за порушення правил військового обліку передбачено багатотисячні штрафи.

Про це попередили в пресслужбі Рівненського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Раптове зникнення відстрочки в Резерв+

Із застосунку "Резерв+" інколи може раптово зникнути інформація про наявну відстрочку від мобілізації. Найчастіше це стається через звичайну розсинхронізацію системи "Оберіг" із суміжними базами даних.

Йдеться про реєстри Пенсійного фонду (ПФУ), Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) чи органів ДРАЦС. Інколи запис випадає після оновлення алгоритмів самої програми.

Але відстрочка може зникнути не лише через внутрішні баги програми. Статус анулюється і з цілком законних причин, наприклад, коли дія відстрочки завершилася за строком або людина втратила обставини, що давали їй таке право раніше.

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Як повернути в Резерв+ відстрочку назад

Щоб повернути втрачені дані, користувачеві слід просто натиснути кнопку "оновлення даних" безпосередньо у смартфоні. Це згенерує повторний запит до "Оберегу". Деякі категорії громадян можуть переоформити свій статус онлайн у самому застосунку.

Якщо ж такий метод не спрацював, військовозобов'язаному доведеться звернутися до Центру надання адміністративних послуг. До ЦНАПу необхідно принести відповідний пакет паперів, чітко вказавши законну підставу для відстрочки. Будь-які помилки в документах можуть стати причиною для відмови.

Як довго можуть перевіряти підстави для відстрочки

Спеціальна комісія розглядає такі заяви протягом семи календарних днів. Проте цей термін можуть подовжити, якщо посадовцям знадобиться додаткова інформація від інших державних структур. Після подачі паперів важливо зберегти документальне підтвердження від ЦНАПу або відповідне електронне сповіщення у "Резерв+".

Якщо система продовжує видавати помилку, громадянину потрібно особисто відвідати ТЦК та СП, надавши оригінали документів для ручного коригування даних у реєстрі.

Ігнорувати збій в даних про відстрочку не потрібно. В особливий період неактуальні дані трактуються як порушення правил військового обліку, що тягне за собою накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Новини.LIVE повідомляли, що втрата матері та відповідний статус батька-одинака дають право чоловіку оформити відстрочку від мобілізації. Але вона діятиме виключно доти, поки дитині не виповниться 18 років. Навіть якщо син чи донька після повноліття навчаються на денній формі і все ще потребуватимуть підтримки батька, право на відстрочку за цією нормою повністю анулюється.

Якщо через переїзд чи нестикування адрес у реєстрах людину помилково оголосили в розшук, цей статус можна зняти через суд. Закон дозволяє вносити будь-яку фактичну адресу в електронний кабінет, проте юристи рекомендують остаточно закрити питання й офіційно змінити місце реєстрації через найближчий ЦНАП.