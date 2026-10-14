Снятие ТЦК с розыска за рубежом: как встать на учет

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Мужчины, которые уже много лет проживают за пределами Украины, часто оказываются в розыске после установки приложения "Резерв+". Отсутствие в стране не освобождает от обязанности пройти военную регистрацию. В то же время существуют легальные дистанционные способы, с помощью которых можно отменить этот статус без посещения ТЦК.

Об этом сообщил юрист Андрей Карпенко, передает Новини.LIVE.

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Эмиграция не спасает от мобилизационных правил

Граждане Украины, давно выехавшие за границу, нередко сталкиваются с неприятным сюрпризом при первом установлении мобильного приложения "Резерв+". Даже после обновления данных и указания иностранного адреса на экране может появиться красное уведомление о том, что территориальный центр комплектования обратился в Национальную полицию.

"Прежде всего, вам необходимо дождаться результата обработки данных "Резерв+". То, что вы с 2016 года проживаете за границей, к сожалению, не освобождает вас от воинской обязанности", — подчеркнул юрист, отвечая на жалобу гражданина.

Что означает "красная лента" в "Резерв+" и почему вас ищет полиция

Появление статуса «в розыске» в электронном военно-учетном документе не является признаком уголовного производства. Это исключительно административная процедура. Запрос военкомата означает лишь просьбу к полиции установить местонахождение военнообязанного и доставить его для составления административного протокола.

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Санкции за такие действия предусмотрены статьями 210 и 210-1 КоАП. Никаких постановлений следственного судьи для такого задержания не требуется, поскольку ТЦК не является органом досудебного расследования.

Военкоматы могут инициировать розыск по следующим причинам:

игнорирование вызова по повестке без уважительных причин;

несоответствие или отсутствие данных в системе «Оберег» или приложении «Резерв+»;

уклонение от обязательного прохождения ВЛК;

отказ выполнить обязанность и встать на воинский учет;

отсутствие актуальной информации о семейном положении или смене места жительства.

Штраф со скидкой как быстрое решение

Если гражданин признает свою вину, он может снять статус розыска дистанционно. Согласно Закону Украины № 4316-IX, нарушителю достаточно оплатить штраф онлайн.

Государство также предусмотрело вариант оплаты, при котором в случаях, когда платеж производится в течение десяти суток с момента объявления лица в розыск, предоставляется скидка 50%. То есть вместо стандартных 17 000 гривен человек платит всего 8 500 гривен. После поступления средств в бюджет информация автоматически передается правоохранительным органам, и красная полоса исчезает из приложения через 3–5 дней.

Когда следует привлекать адвоката при розыске

Если розыск инициирован безосновательно, решить проблему безопаснее всего с помощью военного адвоката. Согласно Закону Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", государственные органы обязаны ответить на адвокатский запрос в срок от 5 до 20 дней. Юрист удаленно поможет запросить номера повесток, даты их отправки и протоколы.

Часто оказывается, что статус появился из-за технических ошибок операторов реестра «Оберег». Например, гражданин оформил отсрочку или прошел ВЛК, но сотрудник ТЦК этого не зафиксировал.

В таких случаях адвокат готовит жалобу в Министерство обороны Украины или высшее руководство военкомата. После официального вмешательства ТЦК корректирует данные и просит полицию удалить запись из системы "Армор", а клиент, в свою очередь, получает чистый QR-код.

Когда стоит обращаться в суд против ТЦК

Если военкомат не может подтвердить, что повестку вручили в соответствии с правилами постановления КМУ № 560, его действия признаются неправомерными. Военкоматы обязаны проверять государственные реестры, прежде чем объявлять кого-либо в розыск.

"Судебный процесс обеспечивает окончательное решение вопроса. После вступления решения в законную силу оно подлежит обязательному исполнению. Если начальник территориального центра комплектования игнорирует вердикт, адвокат может инициировать процедуру судебного контроля. Это влечет за собой наложение штрафов на руководство учреждения. Хотя судебное разбирательство длится дольше, чем уплата штрафа в "Резерв+", оно полностью аннулирует негативный юридический след и защищает от повторных претензий по тем же обстоятельствам", — пояснил юрист.

Почему не стоит рассчитывать на сроки давности

Статья 38 КУоАП четко определяет временные рамки для наказания. Штраф можно наложить в течение трех месяцев после выявления нарушения, но не позднее чем через год после его совершения. Если ТЦК инициирует розыск за неявку двухлетней давности, адвокаты легко отменяют его в связи с истечением сроков.

Однако переждать недавно зафиксированные нарушения не получится. Статус в базе «Оберег» весь год будет оставаться активным, что приведет к административному задержанию прямо на улице. К тому же, нарушения правил учета часто рассматриваются как продолжающиеся. Это означает, что отсчет года начинается только тогда, когда ТЦК физически выявит проступок. Но нюанс в том, что фактически каждая новая выписанная повестка автоматически обнуляет эти сроки и запускает процесс заново.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для поддержки военно-промышленного комплекса и критически важных предприятий, обеспечивающих Силы обороны, действует опция временного бронирования. То есть работодатели могут предоставить работнику, у которого возникли проблемы с воинским учетом, так называемое 45-дневное бронирование.

Параллельно введено онлайн-оформление отсрочки в "Резерв+" для школьных учителей и педагогического персонала средних учебных заведений. Однако эта цифровая опция действует не для всех работников образования, а только для тех, кто имеет надлежащую учебную нагрузку и безупречно соответствует установленным законодательством квалификационным критериям.