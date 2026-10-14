Зняття з розшуку ТЦК з-за кордону: як встати на облік

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Чоловіки, які уже роками проживають за межами України, часто виявляють себе в розшуку після встановлення застосунку "Резерв+". Відсутність у країні не звільняє від обов'язків постановки на військовий облік. Водночас є легальні дистанційні способи, якими можна скасувати цей статус без візиту до ТЦК.

Про це повідомив юрист Андрій Карпенко, передає Новини.LIVE.

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Еміграція не рятує від мобілізаційних правил

Громадяни України, які давно виїхали за кордон, нерідко стикаються з неприємним сюрпризом під час першого встановлення мобільного додатку "Резерв+". Навіть після оновлення даних та вказівки іноземної адреси на екрані може з'явитися червоне сповіщення про те, що територіальний центр комплектування звернувся до Національної поліції.

"Перш за все, вам необхідно дочекатися результату обробки даних "Резерв+". Те, що ви з 2016 року мешкаєте за кордоном, на жаль, не звільняє вас від військового обов'язку", — підкреслив юрист, відповівши на скаргу громадянина.

Що означає "червона стрічка" в Резерв +і чому шукає поліція

Поява статусу про розшук в електронному військово-обліковому документі не є ознакою кримінального провадження. Це виключно адміністративна процедура. Запит військкомату означає лише прохання до поліції встановити місцеперебування військовозобов'язаного та доставити його для складання адмінпротоколу.

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Санкції за такі дії передбачені статтями 210 та 210-1 КУпАП. Жодних ухвал слідчого судді для такого затримання не потрібно, оскільки ТЦК не є органом досудового розслідування.

Військкомати можуть ініціювати розшук з таких причин:

ігнорування виклику за повісткою без поважних обставин;

невідповідність або брак даних у системі "Оберіг" чи додатку "Резерв+";

ухилення від обов'язкового проходження ВЛК;

відмова виконати обов'язок та стати на військовий облік;

відсутність актуальної інформації про сімейний стан чи зміну місця проживання.

Штраф зі знижкою як швидке рішення

Якщо громадянин визнає провину, він може зняти статус розшуку дистанційно. Відповідно до Закону України № 4316-IX, порушнику достатньо сплатити штраф онлайн.

Держава також передбачила варіант сплати, що у випадках, коли платіж проходить протягом десяти діб з моменту оголошення особи в розшук, надається знижка 50%. Тобто замість стандартних 17 000 гривень людина сплачує лише 8 500 гривень. Після надходження коштів до бюджету інформація автоматично передається правоохоронцям, і червона стрічка зникає з додатка за 3-5 днів.

Коли пора залучати адвоката при розшуку

Коли розшук ініційовано безпідставно, вирішити проблему найбезпечніше за допомогою військового адвоката. Згідно із Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", державні органи мають відповісти на адвокатський запит у термін від 5 до 20 днів. Юрист дистанційно допоможе витребувати номери повісток, дати їх відправлення та протоколи.

Часто виявляється, що статус з'явився через технічні помилки операторів реєстру "Оберіг". Наприклад, громадянин оформив відстрочку чи пройшов ВЛК, але працівник ТЦК цього не зафіксував.

У таких випадках захисник готує скаргу до Міністерства оборони України або вищого керівництва військкомату. Після офіційного втручання ТЦК коригує дані і просить поліцію видалити запис із системи "Армор", а клієнт ж натомість отримує чистий QR-код.

Коли варто судитися з ТЦК

Якщо військкомат не може підтвердити, що повістку вручили за правилами постанови КМУ № 560, його дії визнають неправомірними. Військкомати зобов'язані перевіряти державні реєстри до того, як подавати когось у розшук.

"Судовий процес забезпечує остаточне вирішення питання. Після набрання рішенням законної сили воно обов’язкове для виконання. Якщо начальник територіального центру комплектування ігнорує вердикт, адвокат може ініціювати процедуру судового контролю. Це тягне за собою накладання штрафів на керівництво установи. Хоча суд триває довше, ніж сплата штрафу в Резерв+, він повністю анулює негативний юридичний слід і захищає від повторних претензій за тими ж обставинами", — пояснив юрист.

Чому не варто розраховувати на строки давності

Стаття 38 КУпАП чітко визначає часові межі для покарання. Штраф можна накласти протягом трьох місяців після виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік після його вчинення. Якщо ТЦК ініціює розшук за неявку дворічної давнини, адвокати легко скасовують його через сплив строків.

Однак перечекати нещодавно зафіксовані порушення не вийде. Статус у базі "Оберіг" весь рік залишатиметься активним, що призведе до адміністративного затримання просто на вулиці. До того ж, порушення правил обліку часто розглядають як триваючі. Це означає, що відлік року починається лише тоді, коли ТЦК фізично виявить проступок. Але нюанс в тому, що фактично кожна нова виписана повістка автоматично обнуляє ці терміни і запускає процес заново.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що для підтримки військово-промислового комплексу та критичних підприємств, які забезпечують Сили оборони, діє опція тимчасового бронювання. Тобто роботодавці можуть надати працівнику так зване 45-денне бронювання, чий військовий облік має проблеми.

Паралельно запроваджено онлайн-оформлення відстрочки в "Резерв+" для шкільних учителів і педагогічного персоналу середніх навчальних закладів. Проте цифрова опція спрацьовує не для всіх освітян, а лише для тих, хто має належне навчальне навантаження та бездоганно відповідає встановленим законодавством кваліфікаційним критеріям.