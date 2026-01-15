Оповещение о повестке в "Резерв+" - означает ли это вручение документа

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В начале января в приложении "Резерв+" добавили новую функцию, которая позволяет военнообязанным лицам получать уведомления о направленных им повестках. Однако у многих возникает вопрос, считается ли такое сообщение настоящей повесткой и влечет ли оно за собой юридические последствия.

Ответ на это пишет издание Telegraf ссылаясь на адвоката и руководителя адвокатского бюро Яну Клименко.

Означает ли уведомление в "Резерв+" фактическое получение повестки

Начиная с 6 января 2026 года, в приложении "Резерв+" ввели новую функцию — информирование о направлении повесток от ТЦК и СП. Благодаря этому военнообязанные и резервисты могут заранее узнать, что повестка уже отправлена, а также получить информацию о дате и времени, на которые необходимо прибыть в ТЦК, и подготовиться к получению заказного письма от "Укрпочты".

Такая функция не активируется автоматически — пользователь самостоятельно решает, включать ли ее в настройках приложения. Использование уведомлений является добровольным и может быть прекращено в любой момент.

При этом стоит отметить, что сообщение в "Резерв+" не является повесткой и носит исключительно справочный характер. Оно не подтверждает факта вручения документа, а сам факт просмотра или получения такого уведомления не может служить основанием для привлечения лица к ответственности за неявку.

Порядок фактического вручения повесток определяется нормами Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации. Повестка считается врученной в случае ее личного получения адресатом под подпись или в случае отправки по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, если адресат получил ее с соответствующей отметкой "Укрпочты"/.

В случае уточнения военнообязанным или резервистом своих учетных данных повестка направляется по адресу, указанному при обновлении информации. Если же такие данные не уточнялись, документ направляют по зарегистрированному месту жительства. В то же время закон предусматривает, что направление повестки возможно только по истечении 60-дневного срока, отведенного на уточнение учетных сведений.

Подтверждение вручения включает в себя: личную подпись получателя, видеофиксацию процесса вручения, факт ознакомления с документом или видеозапись отказа от его принятия. Если повестка направляется по почте, датой вручения считается день фактического получения письма или дата фиксации отказа или отсутствия адресата.

Согласно правилам почтовой связи, заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" подлежат личному вручению. Если адресата нет по месту жительства, почтовый оператор оставляет соответствующее сообщение в почтовом ящике или информирует по телефону. В случае если в течение трех рабочих дней адресат не появляется для получения письма, отправление возвращают отправителю с отметкой "адресат отсутствует". Зафиксированный отказ или отсутствие лица по адресу также считается подтверждением вручения.

Таким образом, сообщение в "Резерв+" не создает никаких правовых последствий и выполняет исключительно информационную функцию. Как объясняет Telegraf, это первый этап подготовки к полноценному запуску электронных повесток и их отправке через электронный кабинет военнообязанных и резервистов.

