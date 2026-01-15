Сповіщення про повістку у "Резерв+" - чи означає це вручення документу

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

На початку січня у застосунку "Резерв+" додали нову функцію, яка дозволяє військовозобов'язаним особам отримувати сповіщення про направлені їм повістки. Однак у багатьох виникає питання, чи вважається таке повідомлення справжньою повісткою і чи тягне воно за собою юридичні наслідки.

Відповідь на це пише видання Telegraf посилаючись на адвоката і керівника адвокатського бюро Яну Клименко.

Чи означає повідомлення у "Резерв+" фактичне отримання повістки

Починаючи з 6 січня 2026 року, у застосунку "Резерв+" запровадили нову функцію - інформування про направлення повісток від ТЦК та СП. Завдяки цьому військовозобов’язані та резервісти можуть заздалегідь дізнатися, що повістку вже відправлено, а також отримати інформацію про дату й час, на які необхідно прибути до ТЦК, і підготуватися до отримання рекомендованого листа від "Укрпошти".

Така функція не активується автоматично — користувач самостійно вирішує, чи вмикати її в налаштуваннях застосунку. Використання сповіщень є добровільним і може бути припинене у будь-який момент.

При цьому варто наголосити, що повідомлення в "Резерв+" не є повісткою і має виключно довідковий характер. Воно не підтверджує факту вручення документа, а сам факт перегляду або отримання такого сповіщення не може слугувати підставою для притягнення особи до відповідальності за неявку.

Порядок фактичного вручення повісток визначається нормами Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістка вважається врученою у разі її особистого отримання адресатом під підпис або у випадку надсилання поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, якщо адресат отримав її з відповідною відміткою "Укрпошти"/

У разі уточнення військовозобов’язаним або резервістом своїх облікових даних повістка надсилається на адресу, зазначену під час оновлення інформації. Якщо ж такі дані не уточнювалися, документ скеровують за зареєстрованим місцем проживання. Водночас закон передбачає, що направлення повістки можливе лише після спливу 60-денного строку, відведеного на уточнення облікових відомостей.

Підтвердження вручення включає в себе: особистий підпис отримувача, відеофіксацію процесу вручення, факт ознайомлення з документом або відеозапис відмови від його прийняття. Якщо повістка надсилається поштою, датою вручення вважається день фактичного отримання листа або дата фіксації відмови чи відсутності адресата.

Згідно з правилами поштового зв’язку, рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" підлягають особистому врученню. Якщо адресата немає за місцем проживання, поштовий оператор залишає відповідне повідомлення у поштовій скриньці або інформує телефоном. У разі якщо протягом трьох робочих днів адресат не з’являється для отримання листа, відправлення повертають відправнику з відміткою "адресат відсутній". Зафіксована відмова або відсутність особи за адресою також вважається підтвердженням вручення.

Таким чином, повідомлення в "Резерв+" не створює жодних правових наслідків і виконує виключно інформаційну функцію. Як пояснює Telegraf, це перший етап підготовки до повноцінного запуску електронних повісток та їх надсилання через електронний кабінет військовозобов’язаних і резервістів.

