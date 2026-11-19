Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" появилось долгожданное обновление. Отныне точная дата окончания отсрочки от призыва отображается сразу на главном экране электронного военного билета. Военнообязанным больше не нужно постоянно генерировать расширенные PDF-выписки.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что изменилось для пользователей

Раньше электронный военный билет мог сильно запутать. В графе об отсрочке приложение выдавало стандартную фразу — "до завершения мобилизации".

Чтобы узнать конкретную дату, военнообязанному приходилось формировать расширенную выписку, ждать загрузки PDF-файла и искать даты уже там.

С 17 ноября 2026 года разработчики упростили этот процесс.

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Как теперь выглядит интерфейс с данными об отсрочке. Фото: Новости.LIVE

Теперь точный день, месяц и год окончания отсрочки выводятся сразу на главный экран "Резерв+". Информация доступна непосредственно в электронном документе.

От чего зависят сроки отсрочки

Конкретная дата, которую показывает система, зависит от двух ключевых факторов.

Первый — это общегосударственный срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Президент продлевает этот период каждые 90 дней. Соответственно, большинство отсрочек юридически привязано к этому циклу. Когда парламент голосует за продление военного положения, сроки в реестре также требуют обновления.

Вторым фактором является сам срок действия документов, дающих право на освобождение от службы. Например, если основанием является инвалидность, дата в приложении будет зависеть от срока действия заключения МСЭК. Для работников, включенных в резерв, этот срок ограничивается конечной датой, указанной в приказе Минэкономики. Многодетные родители будут защищены от мобилизации до тех пор, пока кому-то из детей не исполнится 18 лет. А студенты дневной формы обучения имеют отсрочку до окончания обучения или конкретного семестра.

Новини.LIVE сообщали, что в настоящее время большинство отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически, поэтому людям не нужно обращаться в ТЦК или заново собирать документы, если вся информация имеется в государственных базах. Если же статус вдруг не обновился вовремя, это часто бывает обычным техническим сбоем.

С такими трудностями иногда сталкиваются многодетные родители. Приложение "Резерв+" может выдавать ошибку при попытке обновить отсрочку, если в соцреестре отсутствует запись о последнем свидетельстве о рождении ребенка или эти данные не совпадают с базой ДРАЦС и "Дія".

В то же время тем, кто уволился с критически важного предприятия, не стоит полагаться на отметку о действующей отсрочке в телефоне, даже если она до сих пор там отображается. Расторжение трудового договора является прямым основанием для аннулирования такой защиты от призыва.