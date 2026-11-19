Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" з'явилося довгоочікуване оновлення. Відтепер точна дата завершення відстрочки від призову відображається одразу на головному екрані електронного військового квитка. Військовозобов'язаним більше не потрібно постійно генерувати розширені PDF-витяги.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що змінилося для користувачів

Раніше електронний військовий квиток міг неабияк заплутати. У графі про відстрочку застосунок видавав стандартну фразу — "до завершення мобілізації".

Щоб дізнатися конкретний день, військовозобов’язаному треба було формувати розширений витяг, чекати завантаження PDF-файлу і шукати дати вже там.

З 17 листопада 2026 року розробники спростили цей процес.

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Тепер точний день, місяць і рік закінчення відстрочки виводиться одразу на головний екран "Резерв+". Інформація доступна безпосередньо в електронному документі.

Від чого залежать терміни відстрочки

Конкретна дата, яку показує система, залежить від двох ключових факторів.

Перший — це загальнодержавний термін дії воєнного стану та загальної мобілізації. Президент продовжує цей період кожні 90 днів. Відповідно, більшість відстрочок юридично прив'язана до цього циклу. Коли парламент голосує за продовження воєнного стану, терміни в реєстрі також потребують оновлення.

Другим є сам термін дії документів, які дають право не служити. Наприклад, якщо підставою є інвалідність, дата в застосунку залежатиме від терміну дії висновку МСЕК. Для заброньованих працівників цей час обмежується кінцевою датою з наказу Мінекономіки. Багатодітні батьки матимуть захист від мобілізації, допоки комусь із дітей не виповниться 18 років. А студенти денної форми мають відстрочку до завершення навчання або конкретного семестру.

Новини.LIVE повідомляли, що зараз більшість відстрочок від мобілізації нині подовжуються автоматично, тож людям не треба ходити до ТЦК чи знову збирати папери, якщо вся інформація є в державних базах. Коли ж статус раптом не оновився вчасно, це часто буває звичайним технічним збоєм.

З такими труднощами інколи стикаються багатодітні батьки. Застосунок "Резерв+" може видавати помилку при спробі оновити відстрочку, якщо в соцреєстрі бракує запису про останнє свідоцтво про народження дитини або ці дані не збігаються з базою ДРАЦС і "Дією".

Водночас тим, хто звільнився з критично важливого підприємства, не варто покладатися на позначку про чинну бронь у телефоні, навіть якщо вона досі там світиться. Розірвання трудового договору є прямою підставою, щоб анулювати такий захист від призову.