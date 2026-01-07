Повестки в "Резерв+" - что известно о новых уведомлениях в приложении

В "Резерв+" появились уведомления о повестках — что известно
В приложении "Резерв+" расширили сервис уведомлений, информирующих граждан о важных изменениях в их статусе. В частности, теперь пользователи могут включить уведомления о том, что ТЦК прислал бумажную повестку по почте.
Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.
Что известно о новом оповещении в "Резерв+"
В министерстве отметили, что нововведение поможет военнообязанным лицам быть в курсе, избежать недоразумений и подготовиться к получению письма через "Укрпочту".
Также в ведомстве рассказали, что важно знать о новом оповещении. В частности:
- уведомление в приложении не является повесткой, это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не означает, что лицу вручили повестки;
- функция является добровольной - ее можно включить или выключить в меню приложения;
- в оповещении указаны дата и время, когда надо явиться в территориальный центр комплектования;
- порядок отправки повесток не изменился: они по-прежнему печатаются и доставляются "Укрпочтой".
"В течение квартала в Резерв+ станут доступны оповещения о постановке на учет, снятие с учета, исключение из учета, отмена отсрочки", — добавили в Минобороны Украины.
Напомним, недавно мы писали, как быстро ТЦК объявит гражданина в розыск, если тот не получил повестку на почте.
Также мы информировали, будут ли отправлять боевую повестку по почте в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!