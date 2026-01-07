Видео
Главная Мобилизация В "Резерв+" появились уведомления о повестках — что известно

В "Резерв+" появились уведомления о повестках — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 05:12
Повестки в "Резерв+" - что известно о новых уведомлениях в приложении
Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" расширили сервис уведомлений, информирующих граждан о важных изменениях в их статусе. В частности, теперь пользователи могут включить уведомления о том, что ТЦК прислал бумажную повестку по почте.

Об этом говорится на сайте Минобороны Украины. 

Что известно о новом оповещении в "Резерв+"

В министерстве отметили, что нововведение поможет военнообязанным лицам быть в курсе, избежать недоразумений и подготовиться к получению письма через "Укрпочту".

Также в ведомстве рассказали, что важно знать о новом оповещении. В частности:

  • уведомление в приложении не является повесткой, это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не означает, что лицу вручили повестки;
  • функция является добровольной - ее можно включить или выключить в меню приложения;
  • в оповещении указаны дата и время, когда надо явиться в территориальный центр комплектования;
  • порядок отправки повесток не изменился: они по-прежнему печатаются и доставляются "Укрпочтой".

"В течение квартала в Резерв+ станут доступны оповещения о постановке на учет, снятие с учета, исключение из учета, отмена отсрочки", — добавили в Минобороны Украины.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
