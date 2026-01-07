Повістки в "Резерв+" - що відомо про нові сповіщення у застосунку

У "Резерв+" з'явились сповіщення про повістки — що відомо
У застосунку "Резерв+" розширили сервіс сповіщень, що інформують громадян про важливі зміни у їх статусі. Зокрема, тепер користувачі можуть увімкнути сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою.
Про це йдеться на сайті Міноборони України.
Що відомо про нове сповіщення у "Резерв+"
У міністерстві зазначили, що нововведення допоможе військовозобов'язаним особам бути в курсі, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання листа через "Укрпошту".
Також у відомстві розповіли, що важливо знати про нове сповіщення. Зокрема:
- сповіщення в застосунку не є повісткою, це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не означає, що особі вручили повістки;
- функція є добровільною — її можна увімкнути або вимкнути в меню застосунку;
- у сповіщенні вказані дата і час, коли треба з’явитися до територіального центру комплектування;
- порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються і доставляються "Укрпоштою".
"Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки", — додали в Міноборони України.
