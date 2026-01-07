Повістки в "Резерв+" - що відомо про нові сповіщення у застосунку

Застосунок "Резерв+" із червоною стрічкою. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У застосунку "Резерв+" розширили сервіс сповіщень, що інформують громадян про важливі зміни у їх статусі. Зокрема, тепер користувачі можуть увімкнути сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою.

Про це йдеться на сайті Міноборони України.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про нове сповіщення у "Резерв+"

У міністерстві зазначили, що нововведення допоможе військовозобов'язаним особам бути в курсі, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання листа через "Укрпошту".

Також у відомстві розповіли, що важливо знати про нове сповіщення. Зокрема:

сповіщення в застосунку не є повісткою, це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не означає, що особі вручили повістки;

функція є добровільною — її можна увімкнути або вимкнути в меню застосунку;

у сповіщенні вказані дата і час, коли треба з’явитися до територіального центру комплектування;

порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються і доставляються "Укрпоштою".

"Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки", — додали в Міноборони України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як швидко ТЦК оголосить громадянина у розшук, якщо той не отримав повістку на пошті.

Також ми інформували, чи будуть відправляти бойову повістку поштою в 2026 році.