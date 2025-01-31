Военнообязанный специально пошел учиться, чтобы уклониться от мобилизации, но суд Тернополя его наказал

Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: УНИАН

Молодой человек из Закарпатья, получив повестку, поступил в колледж в Тернополе с целью уклонения от мобилизации и получения отсрочки. Межгорский районный суд Закарпатской области признал его виновным по статье в уклонении от мобилизации.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Несмотря на то, что обвиняемый представил доказательства о своем обучении и полученную в соответствии с законом отсрочку, суд установил, что эти обстоятельства не снимают с него ответственности за совершенное преступление. Прокурор отметил, что получение отсрочки не означает потери общественной опасности действиями обвиняемого.

Суд учел аргументы обороны, в частности, заявление адвоката об изменении образа жизни подсудимого и его желание исправить ошибку, но все же признал необходимость наказания для предотвращения подобных правонарушений в будущем.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львове судили военного, который совершил СЗЧ и несколько месяцев не появлялся в части.

Также во Львове военнообязанный подал в суд на ТЦК. Ранее военкомат отказал ему в предоставлении отсрочки от мобилизации.