Військовозобов'язаний спеціально пішов навчатись, щоб ухилитись від мобілізації, але суд Тернополя його покарав

Студенти в аудиторії. Ілюстративне фото: УНІАН

Молодик з Закарпаття, отримавши повістку, вступив до коледжу у Тернополі з метою ухилення від мобілізації та отримання відстрочки. Міжгірський районний суд Закарпатської області визнав його винним за статтею в ухилянні від мобілізації.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Попри те, що обвинувачений подав докази про своє навчання та отриману відповідно до закону відстрочку, суд установив, що ці обставини не знімають з нього відповідальності за вчинений злочин. Прокурор наголосив на тому, що отримання відстрочки не означає втрати суспільної небезпечності діями обвинуваченого.

Суд врахував аргументи оборони, зокрема, заяву адвоката про зміну способу життя підсудного та його бажання виправити помилку, але все ж визнав необхідність покарання для запобігання подібним правопорушенням у майбутньому.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судили військового, який здійснив СЗЧ та кілька місяців не з'являвся у частині.

Також у Львові військовозобов'язаний подав до суду на ТЦК. Раніше військкомат відмовив йому у наданні відстрочки від мобілізації.