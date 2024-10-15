Коваленко заявил, что россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине

Мужчине вручают повестку. Иллюстративное фото: из соцсетей

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские спецслужбы пытаются сорвать мобилизацию в Украине. Он отметил, что россияне пытаются масштабировать конкретные случаи проверки документов у украинцев, будто всех задерживают.

Об этом Коваленко сообщил в эфире телемарафона во вторник, 15 октября.

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"Они масштабируют проверки документов и задержания людей, которые уже были в розыске, потому что они не явились на ВВК, там было буквально несколько таких людей. И они это масштабируют так, словно всех людей, которые были мужского пола на концерте "Океана Эльзы", задержали", — заявил руководитель ЦПД.

Коваленко подчеркнул, что оккупанты таким образом пытаются расколоть внутри общество, создать "субкультуру уклонистов". Он добавил, что россияне активно занимаются этим с 2022 года, особенно интенсивно — с весны этого года.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что российская колонна военной техники попала в засаду на Курщине.

Напомним, Коваленко заявил, что в понедельник, 14 октября, Московская область России оказалась под массированной атакой беспилотников. Они двигались со стороны Калужской области.