Коваленко заявив, що росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні

Чоловіку вручають повістку. Ілюстративне фото: із соцмереж

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські спецслужби намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Він зазначив, що росіяни намагаються масштабувати конкретні випадки перевірки документів у українців — нібито всіх затримують.

Про це Коваленко повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 15 жовтня.

Читайте також:

Коваленко про російські спроби зірвати мобілізацію в Україні

"Вони масштабують перевірки документів та затримання людей, які вже були у розшуку, через те, що вони не явилися на ВЛК, там було буквально кілька таких людей. І вони це масштабують так, немов усіх людей, які були чоловічої статі на концерті "Океана Ельзи", затримали", — заявив керівник ЦПД.

Коваленко підкреслив, що окупанти таким чином намагаються розколоти всередині суспільство, створити "субкультуру ухилянтів". Він додав, що росіяни активно займаються цим з 2022 року, а особливо інтенсивно — з весни цього року.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що російська колона військової техніки потрапила у засідку на Курщині.

Нагадаємо, Коваленко заявив, що у понеділок, 14 жовтня, Московська область Росії опинилася під масованою атакою безпілотників. Вони рухалися з боку Калузької області.