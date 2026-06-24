В ТЦК назвали размер штрафов за неявку по повестке

Приложение «Резерв+» с красной лентой. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые военнообязанные до сих пор считают, что если повестку не вручили лично под подпись, то в таком случае можно не явиться в ТЦК. Однако на самом деле документ может быть отправлен тремя способами, и за его игнорирование человеку грозит штраф.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны.

Какой штраф грозит за игнорирование повестки

В Харьковском ОТЦК на странице в Facebook сообщили, что заказное письмо с повесткой, приходящее через «Укрпочту», или повестка, врученная группой оповещения ТЦК, имеют одинаковую юридическую силу. Эта равнозначность закреплена на уровне законодательства.

"Повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляться на бланке, который заполняется представителем районного (городского) ТЦК. Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе распечатанные), и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ТЦК, гражданин может получить повестку тремя способами: лично от группы оповещения, в помещении ТЦК или заказным почтовым отправлением. При этом данные о вручении, отправке и статусе фиксируются в реестре «Оберег».

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Заказное письмо приходит по тому адресу, который человек указывал при уточнении военно-учетных данных. Если же такого уточнения не было, то письмо приходит по месту регистрации или декларирования. После этого у гражданина есть три суток, чтобы забрать повестку.

И после этого начинается основной отсчет. То есть у жителей крупных городов (областных центров) есть 7 дней для явки в ТЦК, а у жителей других населенных пунктов — 10 дней.

Таким образом, если лицо получило повестку надлежащим образом, то считается уведомленным. То есть незнание о получении или фраза «не заметил письма» — не являются оправданием.

Если человек проигнорировал повестку и нарушил правила городского учета, то ему грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Также его могут объявить в розыск.

В случае, если гражданин систематически игнорирует повестки, в таком случае не исключена уже уголовная ответственность по ст. 36 УК. Санкция предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.

В то же время, если человек не может явиться в ТЦК в назначенное время, законом предусмотрено три дня после указанной даты, чтобы сообщить о причине неявки. Это означает, что явиться в ТЦК нужно будет на следующей неделе.

Среди причин, которые могут служить оправданием неявки: болезнь, стихийное бедствие, боевые действия и их последствия, смерть близкого родственника. Однако важно подчеркнуть, что эти причины должны быть подтверждены документально.

Пост Харьковского ОТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, лицо, нарушившее правила воинского учета, может уплатить штраф на льготных условиях. Однако это можно сделать только в течение короткого периода.

Также мы писали, что розыск в "Резерв+" снимается после уплаты штрафа, однако в некоторых случаях он может остаться.