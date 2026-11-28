Военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Фото: facebook.com/66ombr

В Украине военнослужащие могут увеличить стаж службы благодаря непосредственному участию в мероприятиях по обороне государства во время военного положения. Однако само по себе пребывание вблизи линии фронта не дает права на такую льготу. Для её получения необходимо документально подтвердить выполнение соответствующих задач.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Реклама

Как военным зачисляют льготный стаж

Порядок льготного исчисления стажа определяет статья 17-1 Закона Украины № 2262-XII. Правило распространяется на периоды непосредственного участия в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защиты населения и интересов государства в условиях российской агрессии.

Льготный стаж рассчитывается следующим образом:

один месяц участия — три месяца выслуги;

шесть месяцев — один год и шесть месяцев;

12 месяцев — три года.

В то же время в ТЦК обратили внимание на важный нюанс, касающийся пенсионного обеспечения военнослужащих.

Читайте также:

"Важно: такой льготный расчет применяется для определения размера военной пенсии, а не для приобретения права на её назначение за выслугу лет", — подчеркнули в ТЦК.

Какие документы необходимы для зачисления боевого стажа

Для расчета льготного стажа используются следующие документы:

справки о непосредственном участии в мероприятиях по обороне;

выписки из приказов;

боевые донесения;

журналы боевых действий;

другие документы, подтверждающие соответствующие периоды службы.

Что делать, если военнослужащему не зачли боевой стаж

Если определенные периоды службы не были учтены, военнослужащему необходимо подать рапорт командиру воинской части. В нем следует попросить проверить учет этих периодов и оформить необходимые документы.

Также нужно проверить, внесены ли соответствующие сведения в личное дело военнослужащего.

Если военнослужащий уже уволился со службы, он может обратиться в соответствующий кадровый орган или архивное учреждение.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что военные на тыловых должностях могут получать дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн в месяц. Сумма зависит от фактического срока службы. Для периодов отпуска и лечения действуют отдельные правила.

Также мы сообщали о том, что военнослужащие в случае переезда в другой населенный пункт в связи со сменой места службы при определенных условиях могут получить подъемную помощь. Она составляет месячное денежное обеспечение военнослужащего и половину этой суммы на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.