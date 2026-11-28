Військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Фото: facebook.com/66ombr

В Україні військовослужбовці можуть збільшити вислугу років завдяки безпосередній участі в заходах оборони держави під час воєнного стану. Однак саме перебування поблизу лінії фронту не дає права на таку пільгу. Для її отримання необхідно документально підтвердити виконання відповідних завдань.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на роз'яснення Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Як військовим зараховують пільгову вислугу років

Порядок пільгового обчислення вислуги років визначає стаття 17-1 Закону України №2262-XII. Правило поширюється на періоди безпосередньої участі в заходах із забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави в умовах російської агресії.

Пільгову вислугу розраховують так:

один місяць участі — три місяці вислуги;

шість місяців — один рік і шість місяців;

12 місяців — три роки.

Водночас у ТЦК звернули увагу на важливий нюанс щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців.

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"Важливо: таке пільгове обчислення застосовується для визначення розміру військової пенсії, а не для набуття права на її призначення за вислугу років", — наголосили у ТЦК.

Які документи потрібні для зарахування бойового стажу

Для обчислення пільгової вислуги років використовують такі документи:

довідки про безпосередню участь у заходах оборони;

витяги з наказів;

бойові донесення;

журнали бойових дій;

інші документи, які підтверджують відповідні періоди служби.

Що робити, якщо військовому не зарахували бойовий стаж

Якщо певні періоди служби не врахували, військовослужбовцю необхідно подати рапорт командиру військової частини. У ньому варто попросити перевірити облік цих періодів та оформити необхідні документи.

Також потрібно перевірити, чи внесли відповідні відомості до особової справи військового.

Якщо військовослужбовець уже звільнився зі служби, він може звернутися до відповідного кадрового органу або архівної установи.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що військові на тилових посадах можуть отримувати додаткову винагороду у розмірі 10 000 грн на місяць. Сума залежить від фактичного часу служби. Для періодів відпустки та лікування діють окремі правила.

Також ми інформували про те, що військовослужбовці в разі переїзду до іншого населеного пункту через зміну місця служби за певних умов можуть отримати підйомну допомогу. Вона становить місячне грошове забезпечення військового та половину цієї суми на кожного члена сім'ї, який переїхав разом із ним.