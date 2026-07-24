Адвокат Старенький: мобилизацию можно перевести в режим набора без принятия новых законов

Заседание парламента, представители ТЦК. Фото: пресс-служба Рады, Вінниця.info. Коллаж: Новини.LIVE

Переход от принудительной мобилизации к полноценной рекрутинговой системе возможен уже сейчас. Он не требует принятия новых законов Верховной Радой. Для этого правительству и Министерству обороны достаточно внести изменения в подзаконные акты и начать внедрять новую модель комплектования войск.

Такое мнение высказал адвокат Сергей Старенький в эфире "Київ24", передает Новини.LIVE.

Мобилизация без принуждения: адвокат рассказал, что нужно сделать

По словам адвоката, действующее законодательство уже позволяет внести ряд изменений без участия парламента. Для этого, по его словам, Кабинету министров и Министерству обороны необходимо принять соответствующие постановления, приказы и другие подзаконные акты.

"Сейчас многое можно изменить без депутатов. То есть просто берите действующее законодательство, вносите соответствующие подзаконные акты, постановления, приказы и так далее. Это очень хорошая перспектива", — отметил Старенький.

Он подчеркнул, что современная система комплектования Вооруженных сил должна основываться на рекрутинге, а не на принудительных мерах. По его мнению, воинские части должны сами предлагать потенциальным кандидатам понятные условия службы, конкурентоспособную оплату, социальные гарантии и дополнительные преимущества.

Читайте также:

Адвокат считает, что речь идет, в частности, об обеспечении жильем, вещевым имуществом и другими видами поддержки, которые могут стать мотивацией для поступления на военную службу. По его словам, именно такая модель позволит сделать службу более привлекательной для граждан.

"Не через ТЦК, которого люди боятся, не через какие-то принудительные меры, а благодаря соответствующей работе, оплате этой работы, обеспечению условий контракта, возможно, каким-то дополнительным возможностям... Поэтому это очень хорошая перспектива, и я рад, что она начинает реализовываться", — сказал он.

В то же время Старенький подчеркнул, что для реализации такой модели не нужно ждать принятия новых законов. По его убеждению, необходимые решения уже сейчас могут принимать правительство и Министерство обороны в рамках своих полномочий.

Как писали Новини.LIVE, заключение контракта на прохождение военной службы является основанием для освобождения работника от работы, однако одного устного уведомления работодателю недостаточно. Для оформления кадровых документов необходимо предоставить официальное подтверждение начала службы. После получения этих документов работодатель издает приказ об увольнении, а за работником сохраняются место работы и должность.

Также Новини.LIVE сообщали, что полицейские могут требовать паспорт только в случаях, определённых законом. В то время как во время военного положения военно-учетные документы у мужчин имеют право проверять уполномоченные сотрудники ТЦК и СП, полицейские, а также пограничники в пограничной полосе без дополнительных оснований.