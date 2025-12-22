Мобилизация в Украине - правительство хочет расширить полномочия поселковых ТЦК

Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Кабинет министров Украины инициировал изменения по мобилизации и военному учету. В Верховную Раду подан законопроект №14320, который может обновить правила работы представителей ТЦК.

Об этом сообщает сайт "Экономические новости".

Реклама

Читайте также:

Что хотят изменить в деятельности ТЦК

Предложенный документ имеет целью усовершенствовать механизмы выполнения задачи по воинскому учету, прохождению службы, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, правительство предлагает внести правки сразу в несколько нормативных актов. Во-первых, речь идет о Кодексе законов о труде Украины и ряде профильных законов. То есть — воинская обязанность и служба, мобилизация, правовой режим военного положения, социальная и правовая защита военнослужащих, а также о Едином государственном реестре призывников и военнообязанных.

Самой главной новацией в документе является изменение статуса поселковых ТЦК. В документе предлагаются определить такие центры как органы, обеспечивающие выполнение гражданами Украины воинского учета.

Также поселковым ТЦК хотят предоставить более широкие полномочия, чтобы по функциям они были приравнены к районам и городским центрам. Здесь речь идет о том, чтобы они могли работать с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов, а также выполнять другие мероприятия.

Если законопроект будет принят, тогда ожидается более децентрализованная модель работы ТЦК. В правительстве делают ставку на то, что это должно усилить контроль за выполнением мобилизационных требований, а также упростить взаимодействие людей с системой воинского учета на местах.

Напомним, недавно мы писали, что правительство изменило правила получения открыток по почте. Отныне письмо считается врученным, даже если человек не забрал его из почтового ящика.

Также мы писали, что по прогнозу юриста Геннадия Друзенко, после войны многие представители ТЦК будут вынуждены отвечать за то, что силой задерживали граждан. В частности, многие из них могут оказаться в тюрьме.