Головна Мобілізація В Україні можуть розширити повноваження ТЦК — що відомо

В Україні можуть розширити повноваження ТЦК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 02:30
Мобілізація в Україні - уряд хоче розширити повноваження селищних ТЦК
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: vinnitsa.info

Кабінет міністрів України ініціював зміни щодо мобілізації ті військового обліку. До Верховної Ради подано законопроєкт №14320, який може оновити правила роботи представників ТЦК.

Про це повідомляє сайт "Економічні новини".

Читайте також:

Що хочуть змінити у діяльності ТЦК

Запропонований документ має на меті вдосконалити механізми виконання завдання щодо військового обліку, проходження служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Зокрема, уряд пропонує внести правки одразу до кількох нормативних актів. По-перше, мова йде про Кодекс законів про працю України та низку профільних законів. Тобто — військовий обов’язок і служба, мобілізація, правовий режим воєнного стану, соціальний і правовий захист військовослужбовців, а також про Єдиний державний реєстр призовників і військовозобов’язаних.

Найголовнішою новацією у документі є зміна статусу селищних ТЦК. У документі пропонуються визначити такі центри як органи, що забезпечують виконання громадянами України військового обліку.

Також селищним ТЦК хочуть надати більш ширші повноваження, щоб за функціями вони були прирівняні до районах і міських центрів. Тут мова йде про те, щодо вони могли працювати з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також виконувати інші заходи.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, тоді очікується більш децентралізована модель роботи ТЦК. В уряді роблять ставку на те, що це має посилити контроль за виконанням мобілізаційних вимог, а також спростити взаємодію людей із системою військового обліку на місцях.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що уряд змінив правила отримання листівок поштою. Відтепер лист вважається врученим, навіть якщо людина не забрала його з поштової скриньки.

Також ми писали, що за прогнозом юриста Геннадія Друзенко, після війни багато представників ТЦК будуть вимушені відповідати за те, що силоміць затримували громадян. Зокрема, багато з них може опинитися в тюрмі.

Кабінет міністрів мобілізація уряд законопроєкт війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
