Мужчины стоят в очереди. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине проведут масштабную проверку военно-учетных данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Для этого Министерство обороны получит дополнительную информацию из государственных реестров, в частности от Государственной миграционной службы. После сверки сведений в военный реестр внесут необходимые изменения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 1466 от 25 ноября.

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Какие данные мужчин будут проверять

По решению правительства Государственная миграционная служба передаст Минобороны информацию из своей ведомственной системы и Единого государственного демографического реестра. Это необходимо для обеспечения полноты и достоверности сведений в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, Минобороны получит информацию о фамилиях, именах и отчествах мужчин, датах и местах их рождения, гражданстве, налоговых номерах, реквизитах внутренних и заграничных паспортов. Также будут переданы адреса задекларированного или зарегистрированного места жительства и уникальные номера записей в демографическом реестре. Кроме того, ведомство получит информацию об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание, выезде на постоянное проживание за пределы страны или возвращении в Украину. Предусмотрена также передача цифровых изображений лиц мужчин.

Обновление военного реестра

Минобороны автоматически сопоставит полученную информацию со сведениями, уже содержащимися в военном реестре. После завершения проверки ведомство будет иметь 120 календарных дней для обновления записей. Изменения будут вноситься как автоматически, так и вручную. Информация между ведомствами будет передаваться защищенными способами. Все сведения должны быть актуальными на момент передачи.

Данные, которые в соответствии с законодательством не могут храниться или обрабатываться в военном реестре, будут использоваться исключительно для сверки. Кабмин также обязал Минобороны уничтожить полученную от Государственной миграционной службы информацию в установленном законом порядке.

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Нужно ли посещать ТЦК

Постановление не предусматривает обязательного личного обращения мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки или представления дополнительных документов для прохождения этой проверки. Сверку сведений будут осуществлять путем обмена информацией между государственными ведомствами.

Ранее мы сообщали, что с сентября 2026 года мужчин автоматически исключают из воинского учета по достижении предельного возраста. Для большинства военнообязанных этот возраст составляет 60 лет, а для высшего офицерского состава — 65 лет. Мужчинам не нужно подавать соответствующие заявления и проходить военно-медицинскую комиссию. Однако иногда информация в приложении «Резерв+» остается неактуальной даже после достижения предельного возраста.

Также мы рассказывали, что военнообязанные могут сняться с розыска ТЦК без личного посещения учреждения. В зависимости от обстоятельств мужчины могут воспользоваться приложением «Резерв+», отправить заявление по почте, обратиться к адвокату или в суд. За отдельные нарушения правил воинского учета предусмотрена возможность дистанционной уплаты штрафа.

Напомним, наличие отсрочки от мобилизации в приложении «Резерв+» не гарантирует права на выезд за границу. Возможность пересечения государственной границы зависит от основания, по которому военнообязанный получил отсрочку. Для отдельных категорий мужчин действуют дополнительные требования к документам, без которых пограничники могут отказать в выезде из Украины.