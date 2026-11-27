Чоловіки сидять в черзі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні проведуть масштабну перевірку військово-облікових даних чоловіків віком від 17 до 60 років. Для цього Міністерство оборони отримає додаткову інформацію з державних реєстрів, зокрема від Державної міграційної служби. Після звірки відомостей у військовому реєстрі внесуть необхідні зміни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №1466 від 25 листопада.

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Які дані чоловіків перевірять

За рішенням уряду, Державна міграційна служба передасть Міноборони інформацію зі своєї відомчої системи та Єдиного державного демографічного реєстру. Це необхідно для забезпечення повноти й достовірності відомостей у реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, Міноборони отримає інформацію про прізвища, імена та по батькові чоловіків, дати й місця їхнього народження, громадянство, податкові номери, реквізити внутрішніх і закордонних паспортів. Також передадуть адреси задекларованого або зареєстрованого місця проживання та унікальні номери записів у демографічному реєстрі. Крім того, відомство отримає інформацію про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, залишення на постійне проживання за межами країни або повернення в Україну. Передбачено також передачу цифрових зображень облич чоловіків.

Оновлення військового реєстру

Міноборони автоматично порівняє отриману інформацію з відомостями, які вже містяться у військовому реєстрі. Після завершення перевірки відомство матиме 120 календарних днів для оновлення записів. Зміни вноситимуть як автоматично, так і вручну. Інформацію між відомствами передаватимуть захищеними способами. Усі відомості мають бути актуальними на момент передачі.

Дані, які відповідно до законодавства не можуть зберігатися або оброблятися у військовому реєстрі, використовуватимуть виключно для звірки. Кабмін також зобов'язав Міноборони знищити отриману від Державної міграційної служби інформацію в установленому законом порядку.

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Чи потрібно відвідувати ТЦК

Постанова не передбачає обов'язкового особистого звернення чоловіків до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або подання додаткових документів для проходження цієї перевірки. Звірку відомостей здійснюватимуть шляхом обміну інформацією між державними відомствами.

Раніше ми повідомляли, що з вересня 2026 року чоловіків автоматично виключають з військового обліку після досягнення граничного віку. Для більшості військовозобов'язаних цей вік становить 60 років, а для вищого офіцерського складу — 65 років. Чоловікам не потрібно подавати відповідні заяви та проходити військово-лікарську комісію. Проте іноді інформація у застосунку "Резерв+" залишається неактуальною навіть після досягнення граничного віку.

Також ми розповідали, що військовозобов'язані можуть знятися з розшуку ТЦК без особистого відвідування установи. Залежно від обставин чоловіки можуть скористатися застосунком "Резерв+", надіслати заяву поштою, звернутися до адвоката або суду. За окремі порушення правил військового обліку передбачена можливість дистанційної сплати штрафу.

Нагадаємо, наявність відстрочки від мобілізації у застосунку "Резерв+" не гарантує права на виїзд за кордон. Можливість перетину державного кордону залежить від підстави, за якою військовозобов'язаний отримав відстрочку. Для окремих категорій чоловіків діють додаткові вимоги щодо документів, без яких прикордонники можуть відмовити у виїзді з України.