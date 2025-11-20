Как получить новое удостоверение УБД - Минобороны дали ответ

В Украине упростили получение нового удостоверения УБД
Минобороны Украины упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий. Речь идет о случаях, когда документ потеряли или же его похитили, а также процедура касается людей освобожденных из плена.
Об этом сказано на сайте Минобороны.
Что известно об изменениях для получения удостоверения УБД
"Отныне, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно прилагать документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию по потере или похищению документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении", — говорится в сообщении.
Также в министерстве добавили, что отныне освобожденным из плена военным не нужно добавлять к заявлению на получение нового удостоверения УБД - материалы служебного расследования.
Как работает процедура для получения нового удостоверения УБД
В случае потери или похищения удостоверения участника боевых действий действующие военнослужащие должны подать рапорт на имя командира воинской части. Те, кто уже уволен со службы, должны обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете. Если же статус УБД был предоставлен межведомственной комиссией при Минветеранов, можно подать заявление непосредственно в это министерство.
При подаче заявления на получение нового удостоверения необходимо приложить пакет документов, в частности:
- копию утраченного или похищенного удостоверения (если есть);
- лист талонов и его копию;
- копию первой страницы паспорта или ID-карты;
- две цветные фотографии 3х4 см на матовой бумаге, где лицо занимает 65-70% изображения.
