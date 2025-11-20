Как получить новое удостоверение УБД - Минобороны дали ответ

Удостоверение участника боевых действий и медаль. Фото: УНИАН

Минобороны Украины упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий. Речь идет о случаях, когда документ потеряли или же его похитили, а также процедура касается людей освобожденных из плена.

Об этом сказано на сайте Минобороны.

Что известно об изменениях для получения удостоверения УБД

"Отныне, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно прилагать документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию по потере или похищению документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении", — говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что отныне освобожденным из плена военным не нужно добавлять к заявлению на получение нового удостоверения УБД - материалы служебного расследования.

Как работает процедура для получения нового удостоверения УБД

В случае потери или похищения удостоверения участника боевых действий действующие военнослужащие должны подать рапорт на имя командира воинской части. Те, кто уже уволен со службы, должны обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете. Если же статус УБД был предоставлен межведомственной комиссией при Минветеранов, можно подать заявление непосредственно в это министерство.

При подаче заявления на получение нового удостоверения необходимо приложить пакет документов, в частности:

копию утраченного или похищенного удостоверения (если есть);

лист талонов и его копию;

копию первой страницы паспорта или ID-карты;

две цветные фотографии 3х4 см на матовой бумаге, где лицо занимает 65-70% изображения.

