Як отримати нове посвідчення УБД - Міноборони дали відповідь

Посвідчення учасника бойових дій і медаль. Фото: УНІАН

Міноборони України спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій. Мова йде про випадки, коли документ втратили або ж його викрали, а також процедура стосується людей звільнених з полону.

Про це сказано на сайті Міноборони.

Що відомо про зміни для отримання посвідчення УБД

"Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення", — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що відтепер звільненим з полону військовим не потрібно додавати до заяви на отримання нового посвідчення УБД - матеріали службового розслідування.

Як працює процедура для отримання нового посвідчення УБД

У випадку втрати чи викрадення посвідчення учасника бойових дій діючі військовослужбовці повинні подати рапорт на ім’я командира військової частини. Ті, хто вже звільнений зі служби, мають звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Якщо ж статус УБД був наданий міжвідомчою комісією при Мінветеранів, можна подати заяву безпосередньо до цього міністерства.

Під час подання заяви на отримання нового посвідчення необхідно додати пакет документів, зокрема:

копію втраченого або викраденого посвідчення (якщо є);

лист талонів та його копію;

копію першої сторінки паспорта або ID-картки;

дві кольорові фотокартки 3х4 см на матовому папері, де обличчя займає 65-70% зображення.

