Выплаты семьям погибших воинов — в Украине возникла правовая коллизия

В законодательстве Украины возникла правовая коллизия по возврату государственных выплат семьями военнослужащих, которых ранее ошибочно признали погибшими или пропавшими без вести. В законодательстве говорят о "добровольном" возвращении денег государству.

Об этом сообщила правозащитница Людмила Денисова в эфире День.LIVE.

Правовая коллизия по возврату выплат семьям военных

По словам правозащитницы, семьи получали компенсации вполне законно — на основании судебных решений и действующих на тот момент норм. В то же время позже в законодательстве появилась норма о "добровольном" возврате таких средств, которая сейчас трактуется государственными органами по-разному.

Денисова отметила, что часть учреждений допускает возможность принудительного взыскания выплат, тогда как другие настаивают, что возврат возможен исключительно с согласия семьи. Из-за отсутствия четкого механизма и единой правовой позиции возникают риски финансового давления на семьи военных, которые уже пережили тяжелые потери и действовали исключительно в рамках закона.

"Мы спросили у Министерства ветеранов и нам ответили, что семья добровольно может вернуть (выплаты — ред.), но если не вернула, то уже будут взимать. Когда спросили, как будут взимать, то заместитель министра ответил: "Это же добровольно" То есть плюрализм", — заявила Денисова.

Напомним, семью военного Назара Далецкого, которого ошибочно признали погибшим, обяжут вернуть государству 15 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, как семьи пропавшего без вести воина могут получить выплаты от государства.